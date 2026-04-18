伊朗局勢｜霍爾木茲「開通」僅一天又封鎖 伊朗向油輪開火迫掉頭

美國與伊朗搶奪波斯灣咽喉要道霍爾木茲海峽的控制權，伊朗外交部周五才宣布停火期間對所有商船全面開放，周六又指美方「屢次違背承諾」，要恢復「先前（由伊方封鎖／嚴管）狀態」。消息發出不久，一艘在海峽航行的油輪就通報在阿曼附近海域遭到炮艇攻擊。據說遇襲的是印度油輪，若屬實即意味着伊朗先前列為「友好五國」的船隻在海峽航行也不安全。

伊朗強調絕不放棄控制霍爾木茲海峽。新華社

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綜合多家外媒報道，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天發布消息，指阿曼外海有一艘油輪在霍爾木茲海峽航行途中遭遇武裝船隻接近並開火，所幸船身未遭受重大損害，亦無船員受傷。

事發於格林威治時間18日上午9時20分（本港下午5時20分），地點在阿曼東北方約20海浬處。UKMTO並未透露船隻名稱與其目的地，但有多個網媒稱，遇襲的是印度油輪。

伊朗宣布重新「完全開放」霍爾木茲海峽後，美國總統特朗普發文表示，美伊兩國正就清除霍峽水雷及回收濃縮鈾展開合作。路透社

根據油輪船長通報訊息，事發當下有兩艘革命衛隊快艇接近油輪，未透過無線電（VHF）發出任何呼叫或警告就向油輪開火。相關當局已介入調查。土耳其英語大報《每日晨報》（Daily Sabah）引述海事追蹤網站TankerTrackers.com報道，包括一艘尋掛印度國旗的超級油輪在內的多艘商船，在遭遇伊朗開火之後被迫在海峽掉頭。

另據路透社報道，至少有2艘商船聲稱，在試圖行經海峽之際遭遇炮火襲擊。消息人士稱，2艘船均已確認安全。

航運界消息人士向路透社表示，部分商船已接獲伊朗海軍無線電訊息，指霍爾木茲海峽已再次關閉，任何船隻不得通過海峽。