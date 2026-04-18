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瘋狂醫生｜佛州醫生誤切全肝致老翁死亡被控過失殺人 曾多次誤切各種器官

即時國際
更新時間：19:26 2026-04-18 HKT
發佈時間：19:26 2026-04-18 HKT

 

美國佛州名一名醫生2年前手術出錯，誤摘70歲病人肝臟致其當場死亡，近日大陪審團決定以二級過失殺人罪起訴。

美媒NBC報道，44歲外科醫生沙克諾夫斯基（Thomas Shaknovsky）被控於2024年8月21日，為病人進行腹腔鏡脾臟切除手術時，誤將病人整顆肝臟摘除，造成病人「災難性大出血」，在手術台上當場不治。

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死者為阿拉巴馬州馬斯爾肖爾斯市居民布萊恩（Bill Bryan），遺孀貝弗莉（Beverly Bryan）透露，丈夫起初因腹痛就醫，檢查顯示他疑似脾臟腫大，但當時並無明顯出血跡象。她悲痛表示，「每次告訴別人發生了什麼事，聽起來都像假的。我自己至今仍難以置信，這種事怎麼可能發生？」

檢方文件指出，沙克諾夫斯基在病人心臟驟停後仍未中止手術，繼續進行操作。術後他對外聲稱病人死於「脾動脈瘤破裂」，但驗屍報告顯示完全沒有此跡象，且病人的脾臟及周邊組織完好，肝臟卻不翼而飛。

另一病人誤切部分腸道亡

沙克諾夫斯基已不是首次捲入醫療疏失爭議。2023年5月，他為一名病人切除左側腎上腺時，切錯誤切除部分胰臟，事後以40萬美元（約310萬港元）庭外和解；同年7月又有一名病人被他誤切部分腸道，術後不久轉入加護病房後死亡。

一連串重大疏失引發各州衛生主管機關連鎖回應，阿拉巴馬州在案發後立即暫停並撤銷其醫生執照，佛州2024年跟進停牌，紐約州則在2025年暫停其執業資格。他13日在佛州米拉馬爾海灘被警方逮捕，目前移送沃爾頓郡監獄候審。

貝弗莉透過訴訟代理人表示，已另行提起民事訴訟，並相信刑事起訴能遏止悲劇重演，認為丈夫「會希望自己的死能保護其他人不再受傷害，這也是我認為提出刑事控告的意義所在。」

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