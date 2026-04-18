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特朗普稱教宗「支持伊朗擁核」遭糾正 聞伊朗再處決示威者答：去跟教宗說

即時國際
更新時間：17:10 2026-04-18 HKT
發佈時間：17:10 2026-04-18 HKT

教宗良十四世（Pope Leo XIV）近日與美國總統特朗普（Donald Trump）持續「隔空開火」。特朗普被到伊朗擬處決首名女示威者的消息時，再次提及教宗，叫提問者「去跟教宗說」。

綜合外媒報導，特朗普16日在白宮會見記者，被問到為何近日與教宗摩擦頻頻時，他澄清自己對教宗沒有敵意，只是必須做正確的事。

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然而，特朗普離奇指控教宗「支持伊朗擁有核武」，嚇得記者當場查證，糾正他說教宗從未在公開場合這麼說過，相反教宗多次譴責核武，明確呼籲各國放棄。

特朗普聽罷轉移話題，強調教宗必須搞清楚，伊朗過去幾個月殺了超過4.2萬名手無寸鐵的抗議者，教宗必須明白這就是現實、殘酷的世界。他沒有提供4.2萬這個數字的來源。

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後續特朗普被問到，伊朗計劃處決更多示威者，當中包括首位女性時，特朗普的回應直接明瞭：「去跟教宗說吧！」「你也聽到了，伊朗要處死4名示威者。」

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