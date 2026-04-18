韓女商場廁所產子丟馬桶溺斃判監8年 冷靜清理現場曾搬動嬰兒

南韓一名29歲女子與男友散步時突感腹痛，前往商場廁所竟僅誕下29周早產男嬰，她在嬰兒仍有生命跡象的情況下，竟將嬰兒丟入馬桶，還關上馬桶蓋，導致嬰兒活活溺斃。法院一審重判10年徒刑，引發社會譁然。

據韓媒報道，事發於2024年5月20日下午3時22分。當年29歲的年輕女子A某正與男友外出散步，途中突感到一陣腹痛。她對男友說「我先去商場休息一下」，隨後搭的士前往男友住處附近的公寓商場廁所。

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冷靜買清潔用品返回清理

她在廁所馬桶產下一名男嬰，胎兒為29周早產兒，體重僅1.5公斤。寶寶還有生命跡象、甚至能活動手臂，但A某未立即向外求助，反而離開現場，前往超商購買濕紙巾、內褲與衛生紙等物品，隨後返回廁所清理地上的血跡。她還將嬰兒移至殘障廁所的隔間，認為該處「較不容易被人發現」。她將嬰兒放進馬桶內、蓋起蓋子後離去，最終嬰兒在馬桶中溺斃。

調查指出，A某犯案的原因，主要是擔心若懷孕一事曝光會被男友分手，甚至是被家人斷絕關係。她曾先後在2017年與2023年未婚生子，交給機構照顧，親姊已警告「若再生孩子，就會把過去一切告訴家人，而且會逐出戶籍」。

曾2次未婚產子棄養

據指A某從2023年3月起與現任男友交往，同年10月曾與其他男性發生性關係，導致無法確定胎兒生父是誰，因此她才決定隱瞞懷孕事實，也未曾到醫院接受檢查，加上無固定工作，認為自己無力撫養孩子，最終釀成悲劇。

更令人難以置信的是，A某在犯案後仍若無其事地與男友看電影、飲酒，甚至在男友傳訊息告知「商場廁所發現嬰兒屍體」時，她還回應「好可憐」，試圖掩飾自身犯行。

一審法院認為，A某在毫無準備下生產，出於逃避現實的心態，對嬰兒死亡抱持放任態度，構成「未必故意」，因此判處10年徒刑。不過，二審法院審理後指出，A某的智力屬於邊緣水準，接近輕度智能障礙，但從其犯案後購物、清理現場及轉移嬰兒等行為判斷，尚難認定其喪失辨識或決策能力。

最終，二審考量A某坦承犯行並表現出悔意，且犯案具突發性、無前科紀錄，決定撤銷原判，改判8年有期徒刑。