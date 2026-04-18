涉美機密研究科學家11人連環死亡失蹤 特朗普稱「相當嚴重」白宮正調查

2022年進行「反重力」研究的34歲研究員埃斯克里奇（Amy Eskridge）過世。事隔數年，她的死亡近日重獲關注，原因是白宮正在調查參與機密核能與航天研究的10名科學家的死亡與失蹤案，而埃斯克里奇被視為第11宗相關個案。

密蘇里州共和黨籍聯邦眾議員柏里森（Eric Burlison）要求聯邦調查局（FBI）介入調查。美國總統特朗普周四說，他剛出席一場相關會議，並承諾幾天內就會有答案，稱情況「相當嚴重」。特朗普說：「我希望這是隨機事件，但我們會在未來一周半內知道結果。」白宮發言人萊維特周五在X平台發文表示，白宮調查將「不遺餘力」。

埃斯克里奇（左）共同創辦了「奇特科學研究所」。 X

雖然官員尚未證實這些案件存在任何關聯，但發生時間的重疊，加上當事人都和先進研究領域有關，引發越來越多的公眾關注與猜測。

訃聞紀錄顯示，埃斯克里奇2022年6月11日離世，而死因為舉槍自戕，但官方公開細節極有限。

埃斯克里是阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）的研究人員，共同創辦了「奇特科學研究所」（Institute for Exotic Science），稱研究重心在實驗性推進概念，包括所謂的「反重力」研究。她2020年接受YouTuber里斯（Jeremy Rys）的專訪中曾透露：「我們發現了反重力，徹底亂了套，有人開始暗中破壞我們的生活。這是騷擾、威脅，太可怕了。」

她還說：「要是你公開探出頭，起碼有人會注意到，你的腦袋被砍掉，但如果你私下強出頭，他們就會把你埋了。他們會趁你上床睡覺時，燒掉你的房子，而這甚根本不會上新聞。」

埃斯克里奇在多場報告演說與專訪中也暗示，從事非傳統技術的研究人員可能面臨壓力，迫使他們將工作移出公開領域。她描述了自身觀察到的模式說，那些報告有突破性進展的科學家，會從大眾視野中「消失」，或停止發表論文。