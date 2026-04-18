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遊日注意 | 長野突發淺層地震 最大震度5強 未發海嘯警報

即時國際
更新時間：14:07 2026-04-18 HKT
發佈時間：14:07 2026-04-18 HKT

日本長野縣北部內陸周六（18日）下午1時20分（香港時間中午12時20分）發生規模5.0的淺層地震，震源深度僅10公里，所幸並未發布海嘯警報。

今次地震震央位於北緯36.6度、東經137.9度，在長野縣大町市測到震度5強、長野市震度5弱、小川村震度4級，至於長野縣其他地區例如松本市、松川村、白馬村、小谷村、麻績村、生坂村、築北村、信濃町、飯綱町、長野池田町都是震度3級。

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今次地震沒有引發海嘯的疑慮。X / UN_NERV
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長野縣白馬村地區2014年11月曾發生規模6.7地震，造成50多棟房屋全毀或半毀，至少41人受傷。路透社
長野縣白馬村地區2014年11月曾發生規模6.7地震，造成50多棟房屋全毀或半毀，至少41人受傷。路透社

震源深度僅10公里

除了長野縣之外，群馬縣澀川市、富山縣舟橋村、新潟縣糸魚川市和妙高市、上越市、長岡市、十日町市都測到震度2級。

日本政府在地震過後，已經在首相官邸的危機管理中心設置官邸聯絡室，負責蒐集資訊並確認災情等。

由於震源深度極淺，僅約10公里，突如其來的強烈地搖讓當地民眾相當有感。

車內感到搖晃

觀測到震度5強的長野縣大町市一名負責人表示：「地震發生時，我正在市公所附近開車，在車內也感受到搖晃，目前正在蒐集資訊。」

此外，位於長野市的NHK長野放送局表示，未出現物品從架上掉落等情況。

自2018年來再測得5強

氣象廳指出，這是繼2018年5月長野縣北部發生規模5.2的地震過後，再度測得震度5強的搖晃。當時，長野縣榮村測得震度5強。

長野縣北部去年4月曾發生規模5.1地震，當時大町市、筑北村、小川村觀測到震度5弱。

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