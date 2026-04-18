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台女子涉走私4公斤依托咪酯 羽田機場被捕 查扣量創日本新高

即時國際
更新時間：13:40 2026-04-18 HKT
發佈時間：13:40 2026-04-18 HKT

日本東京都警視廳周六（18日）公布，一名50歲台灣劉姓女子涉嫌走私約4公斤依托咪酯（俗稱太空油、Etomidate）粉末闖東京羽田機場，遭警方依涉嫌違反醫療品醫療機器法逮捕。

《讀賣新聞》報道，這是日本警方迄今查獲最大量的依托咪酯。警方指嫌犯周四（16日）涉嫌與同謀，把約4公斤的依托咪酯藏在託運行李之中，並從泰國走私到羽田機場，被海關查獲。

當時依托咪酯的粉末被分成4小包，藏匿在行李箱底部的夾層。東京都警視廳研判，嫌犯可能負責運毒，將調查背後的走私組織。

一名台灣女子涉走私4公斤依托咪酯，在羽田機場被捕。法新社
一名台灣女子涉走私4公斤依托咪酯，在羽田機場被捕。法新社
台灣女子圖走私4公斤依托咪酯，被羽田機場海關查獲。羽田機場官網
台灣女子圖走私4公斤依托咪酯，被羽田機場海關查獲。羽田機場官網

辯稱「不知情」

嫌犯接受偵訊時表示，行李箱是朋友所借，不知道裡面裝著依托咪酯，否認指控。

日本厚生勞動省去年5月已經把依托咪酯列為禁止持有或使用的指定藥物。

依托咪酯的醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子煙油中，俗稱太空油、睡眠煙彈、上頭煙及喪屍煙彈等。

而依托咪酯已經被台灣列為第二級毒品。

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