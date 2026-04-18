伊朗局勢 | 中東戰爭致燃油價飆升 加航宣布暫停6航線

由於中東戰爭導致航空燃油價格飆升，加拿大航空（Air Canada）宣布將暫停6條航線服務，包括蒙特利爾和多倫多來往紐約甘迺迪國際機場（JFK）的航線。專家指出，這場燃油短缺危機可能是航空史上最嚴峻的一次。

加航將從6月1日起暫停蒙特利爾和多倫多至紐約甘迺迪國際機場的航線，預計10月25日始恢復；猶他州鹽湖城至多倫多航線將於6月30日起暫時停飛，計劃2027年才恢復營運；原計劃從墨西哥瓜達拉哈拉飛往蒙特利爾的航線現已暫停。

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加航將從6月1日起暫停蒙特利爾和多倫多至紐約甘迺迪國際機場的航線。路透社

加拿大航空公司暫停6航線。路透社

國內航線方面，亞伯達省麥克默里堡至溫哥華的航線5月28日起暫停營運；黃刀鎮至多倫多航線8月30日起暫停營運。

航空燃油價格翻倍

加航發言人說：「伊朗衝突爆發以來，航空燃油價格已翻倍，一些盈利能力較低的航線和航班已難以維持營運，所以需要調整。受影響乘客會收到通知，並提供替代出行方案。」

甘迺迪國際機場是紐約都會區最大的機場，但對加航而言，其樞紐地位不如紐瓦克自由國際機場或拉瓜迪亞機場。加航表示，將維持從加拿大6個城市飛往紐約另外2個主要機場的每日34個航班。

加拿大另一家大型航空公司西捷航空（WestJet）也宣布，將整合幾條需求較低的航線，4月運能將減1%，5月削減3%。

燃油供應危機超越911與新冠

中東石油儲存和煉油設施遭受攻擊，加上霍爾木茲海峽油輪通行受阻，導致航空燃油價格飆升，自2月底衝突爆發以來，國際原油價格上漲40%。全球航空公司紛紛削減航班、提高票價，並採取其他因應措施。德國漢莎航空（Lufthansa）成為首家因航空燃油成本高漲而停飛航班的大型航空公司。

加拿大麥基爾大學航空領導教授格拉德克指出，這場危機可能是航空史上最嚴峻的一次，甚至超越911恐襲事件與新冠疫情，因為過去2次重大危機雖然衝擊需求，但從未出現燃油供應問題，而如今「沒有燃油，就飛不了」。

