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伊朗局勢 | 傳美伊下輪談判最快20日恢復 伊朗副外長：不接受臨時停火

即時國際
更新時間：10:44 2026-04-18 HKT
發佈時間：10:44 2026-04-18 HKT

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周五（17日）報道，美國和伊朗下一輪面對面談判最快可能於下周一（20日）恢復，而地點仍然是巴基斯坦首都伊斯蘭堡。美國官員及知情人士指出，談判已取得重大進展，現正接近達成1項「3頁的和平計畫」，但在幾項關鍵議題上依然有分歧。伊朗外交部則重申，伊朗不接受臨時停火，要求徹底結束整個地區的衝突。

接近達成1項「3頁和平計畫」

報道引述多名知情人士透露，特朗普政府正考慮在日內派遣高層官員重返巴基斯坦，恢復與伊朗談判，並希望能與伊朗達成一項長期和平協議。副總統萬斯很可能再次參加下輪談判，總統特使威特科夫及特朗普女婿庫什納可能隨行。

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美伊下輪談判地點仍然是巴基斯坦首都伊斯蘭堡。新華社
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伊朗談判代表團早前抵達伊斯蘭堡，參與美伊談判。新華社
伊朗談判代表團早前抵達伊斯蘭堡，參與美伊談判。新華社
特朗普表示，美伊或會在未來一兩天內達成協議。美聯社
特朗普表示，美伊或會在未來一兩天內達成協議。美聯社

報道說，儘管相關計畫仍屬初步階段，但目標是與伊朗代表重啟談判，爭取達成較長期的和平協議。截至美東時間17日上午，美伊下輪談判具體日期尚未敲定，但最快可能在20日舉行，凸顯美伊談判充滿變數。

美國有線新聞網（CNN）亦引述知情的伊朗官員說法指出，兩國談判代表新一輪會談預計將於20日在伊斯蘭堡舉行，代表團預計於19日抵達。

特朗普：會在一、兩日內達協議

不過，特朗普當天接受美國Axios新聞網站電話訪問時指，伊朗方面想要會面，他們想要達成協議，並說：「我認為會面很可能在本周末舉行，我想我們會在未來一兩天內達成協議。」

特朗普稱，在達成協議之前，他不會解除對伊朗實施的海上封鎖，希望霍爾木茲海峽能對所有國家開放。

特朗普還說，這項協議將「確保以色列的安全」，並稱戰爭結束後「以色列將獲得極大的利益」。他同時要求以色列必須停止空襲。

伊朗要求徹底結束整個地區衝突

伊朗外交部副部長哈提卜扎德則說，伊朗不接受臨時停火，要求徹底結束整個地區的衝突。

在土耳其安塔利亞省貝萊克舉辦的第五屆安塔利亞外交論壇間隙，哈提卜扎德對媒體記者指出，短期或臨時停火會延續不穩定局勢，難以從根本上解決衝突和局勢緊張的問題，這是伊方的明確立場。

他還表明，任何停火方案都必須涵蓋從黎巴嫩到紅海的所有衝突地區；伊朗致力於結束地區的「衝突循環」，反覆出現的「暫時平靜」後又「再次衝突」的局面必須被終結。

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