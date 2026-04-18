伊朗局勢 | 火災維修後再出動 全球最大航母「福特號」重返中東

美國國防官員透露，全球最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）在地中海停留超過一個月後，已再次進入中東水域，目前正在紅海海域執行任務。連同部署在阿拉伯海的「林肯號」，目前中東地區已有2艘航母。第三艘航母「布殊號」（USS George H. W. Bush）也正前往該地區，目前位於南非外海。

中東或現3航母態勢

「福特號」先前一直在東地中海執行任務，之後與2艘驅逐艦「馬漢號」（USS Mahan）與「邱吉爾號」（USS Winston S. Churchill）一同穿越蘇彝士運河，目前正在紅海活動。

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福特號上的戰機進行飛行任務。路透社

今次調動是美軍更廣泛行動的一部分，旨在保持戰備狀態。路透社

全球最大的航空母艦「福特號」上的戰機進行飛行訓練。路透社

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名美國官員報道，今次調動是美軍更廣泛行動的一部分，旨在保持戰備狀態，以便在美伊停火協議未能維持的情況下，隨時恢復針對伊朗的作戰行動。

「布殊號」正前往中東

美國官員說，另一航母「布殊號」戰鬥群3月下旬離開維珍尼亞州諾福克港前往中東，目前位於南非附近海域。抵達中東後，該航母可能會加入現有編隊，形成3航母部署態勢，也可能接替「福特號」執行任務。

自去年6月以來，「福特號」航母連續在海上部署，先後參與美國對委內瑞拉、對伊朗的軍事行動，打破自越南戰爭以來美軍航母部署時長紀錄。3月12日，該航母船尾洗衣房發生火警，造成3名水兵受傷，另有200多名水兵因吸入濃煙接受治療。「福特號」隨後不得不撤離中東戰區，先後到希臘和克羅地亞港口進行維修和維護。4月2日，「福特號」離開克羅地亞斯普利特港。