伊朗局勢｜霍爾木茲海峽重開留關卡？伊媒：船隻通過須符三條件

針對具有戰略地位的霍爾木茲海峽，伊朗外交部周五（17日）稱在領下停火期間「完全開放」。特朗普於社交平台發文表示歡迎，更宣稱伊朗已承諾今後不再封鎖海峽。不過，伊朗軍方媒體隨即引述消息指，通行船隻必須符合三項條件，包括船隻不得與「敵對國家」有關，以及跟隨指定航線等三項條件，要通行無阻似仍存在「關卡」。

船隻不得與「敵對國家」有關聯

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）援引伊朗最高國家安全委員會消息人士報道，伊朗已為當前船隻通過霍爾木茲海峽設定三項條件。換言之，通行安排似乎仍受制於伊方的軍事監管。

伊朗軍方媒體隨即引述消息指，通行船隻必須符合軍艦禁行、跟隨指定航線及接受武裝力量協調等三項條件，船隻要通行無阻似仍存在「關卡」。路透社

半官媒：穆傑塔巴要求霍峽保持關閉

首先，通行船隻必須為商業用途，嚴禁軍艦通過，且船隻及其所載貨物不得與「敵對國家」有任何關聯。

其次，所有船隻必須嚴格按照此前已確定的指定航線行進，不得偏離。

最後，所有航行活動必須在伊朗武裝力量的監控與協調下進行。

另外，半官方媒體邁赫爾通訊社報道稱，伊朗最高領袖穆傑塔巴已下令，這一關鍵通道「應保持關閉」。報道說：「霍爾木茲海峽在近期戰爭中一直是關鍵且決定性的因素，根據最高領袖的表態，應保持關閉狀態。」

市場分析指出，雖然特朗普對外釋放樂觀信號，但伊朗軍方設定的「三項條件」顯示，該水道的通行權仍掌握在伊方手中，特別是對「敵對國家」關聯船隻的限制，仍為未來局勢埋下伏筆。

全球航運業反應謹慎 仍憂安全風險未復航

路透社亦報道指，伊朗昨日雖然已宣布全面重開具有重要戰略地位的霍爾木茲海峽，然而全球航運業對此反應謹慎，多間主要航運商因擔憂安全風險，至今仍未恢復通航。

挪威船東協會行政總裁Knut Arild Hareide表示，儘管目前出現停火信號，但海峽局勢依然反覆且難以預測，在安全條件未完全明朗前，船東不會貿然復航。航運巨頭赫伯羅特（Hapag-Lloyd）亦持相似觀點，強調保障船員安全為首要任務，根據現行風險評估，旗下船隻暫時仍會避開該區。該公司發言人補充指，調整航線是因應局勢的必要部署，即使情況趨穩，營運重回正軌預計仍需數周甚至數月時間。

國際海事組織（IMO）秘書長Arsenio Dominguez則強調，組織正核實相關重開公告是否符合國際法及自由航行標準。他重申，根據國際法，任何國家均無權封鎖國際海峽或限制商船的自由航行權利。

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