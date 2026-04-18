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伊朗局勢｜特朗普稱伊朗同意永不關閉霍峽 兩軍合作清雷及移交濃縮鈾 

即時國際
更新時間：01:32 2026-04-18 HKT
發佈時間：01:32 2026-04-18 HKT

伊朗宣布重新「完全開放」霍爾木茲海峽後，美國總統特朗普發文表示，美伊兩國正就清除霍峽水雷及回收濃縮鈾展開合作。特朗普又指，雖然海峽已恢復開放，但針對伊朗的海上封鎖將持續生效，直至雙方正式達成協議。

特朗普稱禁止以色列再襲黎巴嫩：夠了！

據路透社報道，特朗普在接受專訪時表示，美伊雙方正通力合作，利用大型機械清理海峽內的水雷，並指德黑蘭政府已同意移交其持有的濃縮鈾，這批物資將被送往美國境內。但他預計相關的回收過程將會以「從容不迫」的節奏進行，不會急於完成。他形容，這些核材料是去年六月美以轟炸伊朗核設施後殘留的「核塵埃」。

資料顯示，伊朗目前持有逾九百磅純度達百分之六十的濃縮鈾，核問題一直是美伊談判中最棘手的核心。

伊朗宣布重新「完全開放」霍爾木茲海峽後，美國總統特朗普發文表示，美伊兩國正就清除霍峽水雷及回收濃縮鈾展開合作。路透社
伊朗宣布重新「完全開放」霍爾木茲海峽後，美國總統特朗普發文表示，美伊兩國正就清除霍峽水雷及回收濃縮鈾展開合作。路透社
伊朗特朗普稱已同意永不再關閉霍爾木茲海峽，惟德黑蘭官方目前尚未證實此說法。路透社
伊朗特朗普稱已同意永不再關閉霍爾木茲海峽，惟德黑蘭官方目前尚未證實此說法。路透社

針對目前的軍事部署，特朗普在社交平台強調，雖然霍爾木茲海峽目前已完全開放，隨時可以通行，但對伊朗的海上封鎖將繼續全面生效，直至雙方交易百分之百完成。他對於談判前景表示樂觀，形容目前與伊朗相處融洽，預計協議將很快達成，並透露雙方或於周末繼續展開進一步商討。

否認200億美元換取濃縮鈾報道

在地區外交方面，特朗普早前在社交平台發文指，已禁止以色列再轟炸黎巴嫩，更以「夠了！！！」字眼表達強烈態度。他同時引述消息指，伊朗已同意永不再關閉霍爾木茲海峽，惟德黑蘭官方目前尚未證實此說法。

至於外傳美方考慮以二百億美元現金換取濃縮鈾的報道，特朗普予以堅決否認，形容有關消息「完全錯誤」，強調談判過程中「沒有金錢轉手」。他最後補充，一旦正式落實協議，他不排除出訪巴基斯坦首都伊斯蘭堡，但目前尚未作出最終定奪。軍事分析家指出，若美伊能達成新核協議，其框架或會參考2015年的核數協定。

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