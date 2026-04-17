全球軍備｜美對伊朗開戰消耗武器儲存庫 歐洲訂單延遲交付盟友炸鍋

美國對伊朗戰事持續延燒，連帶衝擊全球軍備供應。外媒揭露，美方已通知部分歐洲國家，先前簽訂的武器交付恐將延後，主因是戰爭大量消耗庫存，導致供應吃緊。此舉不僅波及波羅的海與北歐國家，也引發歐洲盟友不滿，甚至開始考慮改採歐洲本土武器系統，凸顯戰爭對美國軍事資源與同盟關係的雙重「外國軍事銷售制度」（FMS）採購、但尚未交付的武器，可能面臨延遲。

波羅的海地區與斯堪的納維亞國家均受影響，涵蓋各類彈藥與軍需品，攻防用途皆受影響。

自2月28日美國與以色列向伊朗發動空襲以來，戰事持續消耗關鍵武器庫存。伊朗也對波灣地區發射數百枚彈道飛彈與無人機，雖多數被攔截，但過程中大量使用如愛國者PAC-3攔截飛彈等關鍵防空資源，進一步加劇庫存壓力。

韓媒《朝鮮日報》指出，美國政府坦言「因戰爭導致武器庫存耗盡」延後交付，引發部分歐洲國家不滿，原因在於特朗普政府長期要求歐洲承擔更多防務責任，積極推動北約國家購買美製武器，如今卻頻頻遲交貨，讓歐洲陷入防衛規劃困境。

部分歐洲官員透露，在多次交付不順後，已開始轉向考慮歐洲本土武器系統，顯示對美國軍售可靠性的疑慮正在升高。