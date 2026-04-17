泰國潑水節｜台灣男會泰籍女友過節爭執後失蹤 事隔3天找回

台灣一名36歲男子日前赴泰國芭堤雅慶祝潑水節，與泰籍女友吵架後獨自離開酒店，失聯整整3天。女友報案後警方展開搜尋，16日終於在當地一家醫院尋獲男子，目前他正接受身心健康治療。

Bua與男友的朋友一同報警。 amarintv

據泰媒Thaiger報道，這名台灣男子的26歲泰籍女友Bua，於14日和4名台灣友人前往芭堤雅市警察局報案，稱她邀請男友和友人來泰國一同歡度潑水節，兩人12日深夜發生口角，男方酒後情緒激動，獨自離開了下榻的酒店。隔天她發現男友不僅已辦理退房，電話也完全聯絡不上，令人擔心。

警方最終在醫院找到失蹤台灣男子。 amarintv

當地警方獲報後隨即與觀光警察協調，展開正式搜索。期間有目擊者表示在某購物中心附近便利商店見過疑似該男子的身影。警方循線追查，16日終於在芭堤雅巴他馬坤醫院（Pattaya Bhattamakun Hospital）確認其行蹤。

院方表示，該男子目前仍在接受心理健康相關治療，暫時不宜出院。Bua與4名台灣友人事後也向協助尋人的警方及相關人員表達謝意。