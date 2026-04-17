伊朗局勢｜霍爾木茲重開！ 外長宣布餘下停火期間將「通行無阻」

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周五在X平台發文宣布，「在停火剩餘期間，所有商船均可完全通過霍爾木茲海峽」。

阿拉格齊表示，船舶將依照伊朗港口和海事組織公布的協調航線通過海峽。

新華社引述英國航運媒體《勞埃德船舶日報》17日報道，本周以來，至少已有8艘船隻突破美方封鎖駛向伊朗港口。其中有船隻在通過霍爾木茲海峽時，隱去船舶自動識別系統中的目的地，將其標為「等待指示」。

美軍參謀長聯席會議主席凱恩此前一天威脅，所有駛往和駛離伊朗港口的船隻均在封鎖範圍內，若船隻不遵守封鎖規定，美軍將使用武力，可能進行警告射擊、登船，並在必要時將其接管，以執行「封鎖令」。

《勞埃德船舶日報》援引分析人士說，這項規定本身，加上美國最初通過社交媒體宣佈封鎖的方式，暴露出這並非經過深思熟慮的戰略，「其本質是隨着著事態發展而臨時拼湊的」。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文回覆，對伊朗宣布重新開放霍爾木茲海峽表示感謝。特朗普寫道：「伊朗剛剛宣布，伊朗海峽已全面開放，可以正常通行。謝謝！」

英法領導人要求永久保持

特朗普在自家社交平台Truth Social發文回覆，對伊朗宣布重新開放霍爾木茲海峽表示感謝。特朗普寫道：「伊朗剛剛宣布，伊朗海峽已全面開放，可以正常通行。謝謝！」

法國和英國領導人對霍爾木茲海峽重新開放的宣布表示歡迎，但強調必須轉化為永久性措施。

法國總統馬克龍和大約50個國家開會後發表講話稱：「我們一致要求各方立即、全面、無條件地重新開放霍爾木茲海峽。」

英國首相施紀賢說：伊朗和美國宣布該水道開放的舉措必須成為「持久且切實可行的方案」。他表示，法國和英國將「在條件允許的情況下」主導組成一個多國特派團，以保障航運安全