英國護士值夜班激戰同事 匿入房傳出「碰撞聲」罰革職除牌

一名英國護士多次在院內與同事發生性關係，近日處分出爐。護士及助產士委員會（NMC）裁定其多次出現嚴重不專業行為，革職兼除牌。

事發時，涉事護士蘇利文（Kate Sullivan）任職於布里真德（Bridgend）葛蘭里德醫院（Glanrhyd Hospital）。她是一名七級病房主管，年薪高達5.6萬英鎊（約59萬港元）。

違規隱瞞戀情 3度院內性行為

綜合外媒報道，蘇利文當時任職羅文病房（Rowan Ward），是一個全男性安全復健單位，收治大量從監獄轉介的患者。調查發現，她與一名同事從2020年10月至2021年夏天維持交往關係，但未依規定向僱主通報，已違反職場政策。

裁決小組認定，蘇利文分別於2021年3月4日、2022年1月8日及17日，三度在醫院內與同事A發生性行為。第一次發生在夜班期間，她將一名女同事帶進醫院服務中心後又要求對方迴避。

女同事聞桌子撞牆噪音2-5分鐘

女同事作證稱：「我聽到桌子撞擊牆壁的聲音，還有他們發出的各種聲響，當時附近沒有其他人，所有病人都在睡覺，所以我肯定聲音從隔壁傳來。」她指性行為持續的時間不長，「噪音持續約2到5分鐘」，令她感到「非常不舒服」。隨後2次則是蘇利文完事後主動傳訊息告訴她。

蘇利文否認發生性行為，表示是「為了找話題才捏造故事」，但裁決小組認為此說法「極不可能成立」。

拒診、亂調更、與男病人獨處

除上述行為外，蘇利文還被指拒絕替下體長疹子的患者進行檢查、外洩同事病假原因、在公開場合批評同事、辱罵另一名同事及私自調整排班以增加與伴侶共事的機會。她還曾允許一名有「性暗示行為且難以理解界限」的男病人獨自進入其辦公室，期間門窗緊閉長達約20分鐘，並在該名病人喊她「寶貝」時大笑，行為嚴重不當。

NMC裁決小組主席紐曼（Alisa Newman）表示，「蘇利文的行為嚴重偏離了一名註冊護士應有的專業標準，不具備繼續留在名冊上的資格。除名是為彰顯維護公眾對護理專業信任的重要性，並向社會大眾及業界傳遞明確的標準。」