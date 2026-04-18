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緬甸前總統溫敏特赦獲釋 昂山素姬刑期減少4年半

即時國際
更新時間：10:21 2026-04-18 HKT
發佈時間：10:21 2026-04-18 HKT

4月17日是緬甸新年的第一天，緬甸總統府發布多項特赦令，宣布特赦4500多名囚犯。緬甸廣播電視台報道，當中包括緬甸前總統溫敏被赦免所有刑期，獲釋回家。

現年75歲的溫敏是緬甸全國民主聯盟原領導人昂山素姬的盟友。他被控4項貪污罪等獲刑9年半。

特赦令指出，此次特赦旨在慶祝緬歷新年、安定民心、體現人道主義關懷，並讓溫敏能夠參與國家建設。赦免令特別規定，如果再犯新罪行，除需接受該罪行的刑罰外，將須繼續執行本次獲赦免的剩餘的刑期。

2021年2月緬甸軍政府發動政變並再次奪取政權，時任總統溫敏、國務資政昂山素姬被扣押，隨後受到多項罪名指控。2022年12月，他所涉的所有案件全部結案，累計被判處12年監禁；2023年8月，溫敏獲特赦減刑4年。

昂山素姬獲緬特赦

被囚緬甸前領導人昂山素姬（圖）的律師昨日向外媒表示，昂山素姬已獲緬甸政府減刑，刑期減少了六分一，即4年半；前總統溫敏則獲釋。這是新任總統敏昂萊所頒布特赦令的一部分。他5年前發動政變推翻溫敏與昂山素姬的民選政府。

路透社報道，高齡80歲的昂山素姬因多項罪名被判27年刑期，其中包括煽動、貪污、選舉舞弊及違反國家機密法等。她的盟友表示，這些罪名是出於政治動機，旨在使她無法繼續參政。昂山素姬的律師昨日則稱，她的刑期已減少了六分一，但目前尚未清楚這位諾貝爾和平獎得主是否能以軟禁方式服完剩餘刑期。聯合國人權事務高級專員圖克則呼籲緬甸政府立即無條件釋放她。

深受民眾支持的昂山素姬曾駁斥針對她的指控「荒謬」。自她冗長的審判結束以來，她未曾公開露面，外界也不知道她的下落。

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