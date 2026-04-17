不要國王示威｜老婦穿7呎陰莖裝抗議 法官：拘捕合理但不足以定罪

阿拉巴馬州費爾霍普市（Fairhope）一名婦人因在「不要國王」反特朗普抗議活動中，穿着一套7呎高的充氣陰莖服裝而遭逮捕，案件引發全國關注。費爾霍普市法院法官海姆斯（Haymes Snedeker）周三裁定，被告雷內亞·甘布爾（Renea Gamble）所有輕罪指控均不成立，當庭獲釋。

「蒂法阿姨」與警方對決

事件發生在2023年10月，退休手語翻譯員甘布爾身穿從萬聖節商店購買的巨大充氣陰莖服裝，並高舉「不要陰莖獨裁者」（諧音dick-tator）的標語牌。此舉迅速引起警方注意。

廣為流傳的隨身攝影機畫面顯示，警員巴布（Andrew Babb）以服裝引發公眾圍觀、構成交通危險為由，要求甘布爾脫下服裝，音拒絕後將這名62歲婦人按倒在地並戴上手銬，過程中還試圖將這個巨大的充氣物塞進警車，場面滑稽。被捕時，甘布爾戲稱自己叫「蒂法阿姨」（Aunt Tifa，諧音反法西斯），被檢方視為提供假名，追加擾亂治安的指控。

憲法領帶與常備保釋金

甘布爾代表律師格斯帕斯（David Alan Gespass）打上印有美國憲法的領帶出庭，他從一開始就稱這場起訴荒謬可笑，是公然侵犯第一修正案保障的言論自由。他指出，警方最初的理由「服裝淫穢」，後改稱其阻礙交通，逮捕行動本身就是執法過當。

檢察官麥克道爾（Marcus McDowell）反駁稱「沒有人有憲法權利打扮成勃起的陰莖站在路邊」，並傳喚甘布爾的丈夫作證，試圖證明她們預先準備保釋金是有預謀犯法。

被告丈夫弗萊徹（Larry Fletcher）則在庭上妙語如珠地回應：「只要有這麼多警察在附近，我身上總會帶着保釋金。」此言引發旁聽席一片笑聲。

支持者庭外扮茄子聲援

經過3小時的審理，法官海姆斯最終未被檢方說服。他表示：「逮捕是有合理理由的，但我除非確信，否則不能定罪和判刑。」他宣布甘布爾所有指控均不成立。

庭外甘布爾支持者以各種創意方式聲援，有人穿上茄子服裝，有人舉起被咬了一口的香蕉標語，上面寫著：「言論自由不該難以下嚥」。支持者質疑警方的執法標準不一，認為冒犯性的政治表達應受保護。