日本氣溫40°C以上日子增加 正名為「酷暑日」

日本夏日的氣溫逐年上升，高溫超過40°C的天氣比以往更頻繁出現。當地氣象廳17日宣布，經過網上民調，決定將氣溫達40°C以上的天氣正名為「酷暑日」。



自1872年開始統計以來，日本國內共108次錄得40°C以上，其中近4成出現在2023年至2025年的3年內。

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日本對於天氣炎熱的預報用語中，氣溫25°C以上稱為「夏日」，30°C以上稱為「真夏日」，35°C以上稱為「猛暑日」。日本氣象協會自2022年起，將40°C以上的天氣稱為「酷暑日」，但此前官方未正式使用。

氣象廳今年2月為40°C以上天氣提出13種名稱，並舉辦網上投票，結果收集到47.8萬票，其中「酷暑日」以20.2萬票當選。其他較多人選擇的有「超猛暑日」、「極暑日」、「炎暑日」和「激暑日」。

網上問卷也讓民眾提議命名，有人提議定為「在宅上班日」，也有人提議「三溫暖日」、「鬼暑日」、「灼熱日」和「沸騰日」等各種形容天氣有多熱。