傅聰：否決決議草案避免局勢升級 為談判創條件 呼籲各方停火止戰

中國常駐聯合國代表傅聰周四（16日）在聯合國大會關於安理會否決權使用問題會議上發言說，中方7日在安理會否決涉霍爾木茲海峽決議草案，避免了局勢升級，為達成臨時停火、啟動對話談判創造了有利條件。中方投下的這一票，是對和平負責、對地區人民負責的選擇，站在了歷史正確的一邊，經得起歷史的檢驗。

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中方在聯合國發言 闡明中方否決決議案立場

傅聰表示，中國不認同伊朗對海灣國家的攻擊。路透社

傅聰強調，中方高度重視巴林代表海灣國家提出有關決議草案，同時安理會的行動應著眼於緩和局勢，而不能給未經授權的軍事行動披上合法外衣，不能給使用武力開通行證，更不能進一步激化矛盾，導致衝突升級。中方否決這份決議草案，守護了國際公平正義，捍衛了《聯合國憲章》宗旨和原則。

傅聰也表示，中國不認同伊朗對海灣國家的攻擊，認為國際通行海峽的航行自由與安全應得到保障，呼籲伊朗採取積極舉措，盡快恢復霍爾木茲海峽的正常通航。同時，美國加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，是危險和不負責任的行為。霍爾木茲海峽通航問題是伊朗戰事的外溢表現。只有實現全面停火止戰，才能從根本上為緩和局勢創造條件。