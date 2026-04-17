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京都男童命案謠言頻傳 日警：繼父外國籍說法毫無根據

即時國際
更新時間：14:17 2026-04-17 HKT
發佈時間：14:17 2026-04-17 HKT

京都南丹市11歲男童安達結希死亡案引發日本全國及海外媒體高度關注，但隨案件發展，網上關於嫌犯身分的各類謠言同步擴散。對此，日本警方周五（17日）出面澄清，強調包括國籍、年齡等流傳資訊皆「毫無根據」，予以否認。

37歲的安達優季因涉嫌將11歲繼子安達結希的遺體棄置於南丹市山區，已被依涉嫌遺棄屍體罪逮捕。他在偵訊中已供稱殺害男童並獨自棄屍。

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京都府警方發現男童遺體並展開調查。美聯社
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男童遭棄屍京都府南丹市園部町山林，當地民眾前往獻花哀悼。美聯社
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京都警方15日上午前往男童住處進行搜索，約談家屬。美聯社
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一度謠傳為中國籍或台灣人

案件曝光後，在社交平台如facebook、Threads及X上，同步出現大量未經查證的訊息，先是流傳安達為中國籍，隨後又稱其為歸化日本籍的台灣人，甚至連年齡、職業與居住情況等細節，也出現多個版本。

部分台灣媒體未經查證即引用網上說法，甚至聲稱引用不存在的日本媒體報道。相關內容再被翻譯成日文後回流日本社媒，導致錯誤資訊擴散，甚至衍生陰謀論。

傳繼父24歲貼文 被大量轉傳

《每日新聞》報道，早在安達優季被捕前，社媒上就已有「犯人是24歲」等貼文被大量轉傳，即使在嫌犯於16日被捕後，關於他是特定國籍，以及與男童沒有同住等各種缺乏根據的資訊，仍持續擴散。對此，辦案相關人士已經明確予以否認。

此外，疑似利用生成式AI製作的安達優季及男童的圖片也在網上流傳。

有不實貼文遭瀏覽逾2500萬次

日本放送協會（NHK）在相關報道中特別提醒，在這宗事件中，有無關人士被誤指為嫌犯的虛假資訊正在社交媒體上擴散，需特別注意。部分貼文甚至聲稱是「來自親屬的爆料」，並附上無關人士的姓名與照片。

其中一則貼文在X已被瀏覽超過2500萬次。發布該貼文的匿名帳號更聲稱：「是受委託發文，即使之後證實內容錯誤，我也一概不負責任。」
 

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