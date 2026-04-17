英國首相施紀賢陷安全審查風暴　前駐美大使文德森任命受質疑

英國政府承認，英國前駐美國大使彼得·文德森 (Peter Mandelson) 未能通過安全審查，但仍然獲得任命。



政府發言人週四發表聲明強調：「首相以及任何政府部長，直到本週早些時候才知道文德森是在違反英國安全審查建議的情況下，獲得深度審查許可的。」發言人指出，這項推翻審查建議的決定是由外交部官員所做出。

現今72歲的文德森目前正因向性犯罪者愛潑斯坦 (Jeffrey Epstein) 洩露政府文件而接受警方調查。

文德森於去年9月被解除英國駐美大使事務，其與愛潑斯坦的密切關係亦開始曝光，已迫使兩名高級政府官員辭職。後於今年2月因涉嫌公職行為不當被捕，向警方轉交其與愛潑斯坦的通訊記錄後獲保釋，等待進一步調查。

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反對黨要求施紀賢辭職

首相施紀賢因事件承受更大的執政壓力，甚至出現要求施紀賢辭職的呼聲。

施紀賢已為此事公開道歉，並指責文德森在與愛潑斯坦的關係上對其進行暪騙。外交部發言人表示，施紀賢已「啟動程序以查明審查過程的事實」，更承諾公開文德森任命過程的相關文件。

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保守黨領袖凱米·巴德諾克 (Kemi Badenoch) 指責，施紀賢在去年9月曾三次向議會聲稱「已完成全部正當程序」，如今卻被揭露事實相反。若被認定故意誤導議會，施紀賢將違反部長行為守則，外界預料他可能需要辭職。

改革黨領袖、目前民調領先的奈傑爾·法拉奇 (Nigel Farage) 更直言：「施紀賢在2月曾表示安全部門已給予文德森『擔任該職務的許可』，現在證實他公然撒謊，首相應該立即辭職。」