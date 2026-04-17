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南韓動物園公狼挖洞「越獄」近10天 遭獸醫射麻醉槍生擒

即時國際
更新時間：13:07 2026-04-17 HKT
發佈時間：13:07 2026-04-17 HKT

南韓中部大田市知名的O-World主題樂園一隻人工飼養的公狼Neukgu本月8日挖洞逃脫後，不斷在附近地區遊走。經過近10天搜尋，參與搜索的獸醫周五（17日）凌晨成功以麻醉槍生擒，並安全送回園區，目前已確認其脈搏與體溫均正常，健康無虞。消息曝光後，當地民眾留言「歡迎回家」。

Neukgu於2024年出生，本月8日上午從大田O-World野生動物園區鐵絲網底部的土壤挖出一個洞口，成功「越獄」，之後行蹤不明。當局隨即動員超過300名警員、消防員及軍人展開大規模搜索。

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南韓動物園雄狼逃脫3天下落不明 當局緊急動員逾300人搜捕

初步檢查顯示，公狼在逃亡期間未出現明顯外傷或生理異常。美聯社
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這隻公狼逃冏近10天。路透社
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當局出動逾300人搜捕。法新社
當局出動逾300人搜捕。法新社
公狼一度在馬路徘徊。法新社
公狼一度在馬路徘徊。法新社

出動逾300人搜捕

由於狼具有攻擊性，且逃脫地點距離住宅區不遠，大田市教育廳馬上採取緊急預防措施。位於動物園附近的大田山城小學一度緊急關閉，以策安全。校方及後考量學期安排，10日起改為建議家長接送，並恢復正常上課。

直到16日下午5時30分，當局接獲通報，指出在大田廣域市中區砧山洞根源公園附近發現疑似狼隻蹤影，隨即展開夜間搜索。

健康無異常 沒明顯外傷

搜索人員當晚一度於晚上9時54分確認疑似Neukgu的狼，但後來證實只是獾，隨即重新部署。直到晚上11時45分，才在大田南部循環高速公路安永交流道附近發現Neukgu，並於17日凌晨0時15分起展開約半小時的捕捉行動。

現場由獸醫隨行，確認位置後使用麻醉槍射擊，最終成功生擒Neukgu。當局表示，已安全將Neukgu送回大田O-World，目前健康沒有異常，將持續觀察其麻醉恢復狀況。初步檢查顯示，Neukgu在逃亡期間未出現明顯外傷或生理異常。

大田市政府以插畫迎接回歸

Neukgu尋獲的消息迅速在當地社交平台發酵。大田市民紛紛留言表示，「歡迎平安回家」、「離家才知道辛苦」、「看到消息很感動」。甚至有人建議推出Neukgu周邊商品，如紀念T恤、角色公仔與繪本等，顯示其意外爆紅的人氣。

大田市政府也在凌晨透過官方Instagram發文，以插畫搭配「Neukgu，歡迎回來」的關鍵字迎接牠回歸，同時也公開捕獲後的照片。

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