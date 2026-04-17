京都男童失蹤死亡案 日媒：繼父認「衝動下勒頸殺害」

日本京都府南丹市11歲男童安達結希死亡案有新進展，警方透過分析男童繼父安達優季手機中的APP移動紀錄，掌握其行蹤變化，鎖定可能停留的地點，並進行重點搜索，最終在山區找到男童遺體與相關物證，成為破案重要突破。日媒報道，安達優季已向警方坦言「衝動下勒頸」殺害繼子；另外，警方也發現安達優季行車紀錄器部分資料遭刪除，同時在住家搜索查扣30餘件物證。

37歲的安達優季，已因涉嫌遺棄屍體遭警方逮捕，並於周四（16日）下午移送檢方。他在接受偵訊時坦承犯行，供稱由自己動手殺害男童，且單獨將遺體棄置，警方正持續釐清動機與細節。

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警方搜查安達家，檢走證物。美聯社

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警方搜查安達優季住處。美聯社

根據日媒《富士新聞網》掌握的最新消息，安達優季在被捕前的任意偵訊中向警方供稱，「在一時衝動下（將繼子結希）勒頸殺害」，坦承殺害與棄屍行為。不過，司法解剖顯示，安達結希的遺體並無明顯刀傷或切割傷，死因仍為不詳。

分析手機APP 掌握繼父行蹤

根據《讀賣新聞》與日本放送協會（NHK）報道，警方比對安達在3月23日男童失蹤後的行動軌跡，12日動員約50名警力，在學校西南約6公里的山林發現黑色運動鞋；翌日又在南方約2公里處找到遺體。警方表示，過去未接獲男童遭虐待或施暴的相關通報。

這兩處地點和安達家、男童就讀學校，以及3月29日發現男童黃色背包的地點都有一段距離，但是警方透過APP研判出關鍵搜索地點，最終發現鞋子與遺體。

對於安達優季坦承殺害繼子，警方正在進一步釐清詳細經過。NHK報道，警方表示，無論是警方或是兒童諮詢機構，過去都沒有接獲男童遭受虐待或施暴的通報。

男童曾怨「家裏有怪叔叔」

相關調查仍在進行中，日本媒體與網民陸續披露繼父與安達結希相關的細節，據報安達結希生前曾向同學抱怨「有個奇怪的大叔住進我家，一直在吵架」，鄰居也說安達結希與奶奶感情相當好，幾乎每天是由奶奶親自送到校車搭乘處。

安達優季昔日同窗向媒體爆料，安達優季被祖母帶大，與同父異母的哥哥一起長大，祖孫之間感情很好，嫌犯中學時期，曾任學生代表，擅長踢球與成績不錯，在當時是風雲人物，但曾經有人說安達優季的父母壞話，讓他憤而摔桌，讓許多同學當場嚇到。

