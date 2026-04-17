美機師無線電對話扮貓狗叫 觸怒控制塔人員 FAA下令徹查

美國列根華盛頓國家機場一段機師與地面控制塔人員對話的錄音近日在網上流傳，引起外界關注。錄音中，2名飛機師竟在官方通訊頻道上模仿貓與狗的叫聲，一度讓人以為是貓狗在開飛機，隨即有塔台人員在頻道內怒斥：「請保持專業！」然而聲音非但未中止，反而繼續「喵喵喵」、「汪汪汪」。隨後，塔台人員第2次警告：「難怪你們只能飛短程區域航線。」錄音檔流出之後，迅速引發熱議與當局調查。

控制塔怒斥：請保持專業！

美國聯邦航空管理局（FAA）發言人在回應事件時表示，已針對潛在違規行為展開審查，指飛行規定明確禁止飛行員在低於1萬呎高度時進行非必要對話，所有通訊內容均須與飛行安全直接相關。目前FAA已著手調查錄音真實性，並強調一經核實，將依程序處理相關違規的行為。

美國有機師狂用無線電「喵喵叫」，觸怒控制塔人員。美聯社

事件涉及列根華盛頓國家機場的控制塔。路透社

這段錄音於上周日（12日）收錄，涉事飛機的機師在空中回應塔台時，可以聽見機上的一名機師用無線電發出貓叫聲，第二名機師也接著回喵一聲。接下來塔台人員就怒罵：「請保持專業！」未料，其中一人變本加厲、連續狂喵，另一人更加入狗吠叫的汪汪聲。這時塔台人員再度受不了，無奈地罵2名機師：「難怪你們只能飛短程區域航線。」事緣剛踏入航空業的飛行員，通常都是從區域客機開始累積資歷。

惡作劇多發生在緊急頻道

這段錄音事後引發眾多網民討論，網民們紛紛貼出貓貓狗狗的照片，來呼應對話內容，也有網民認為這是不專業的行為，支持塔台罵機師。前塔台管制人員亞伯拉罕（Steve Abraham）指出，上述2名機師的行為，有可能觸犯航空法，但他個人認為，這種行為對飛安影響不大，認為在不影響飛安的狀態下，「態度輕鬆一點又何妨！」。

一名熟悉航管通訊的飛行員透露，此類惡作劇通常發生在「緊急頻道」上，該頻道主要保留給緊急通訊使用，雖然通常會被持續監測，但極少使用。