意大利銀行劫案 | 3匪挾持25人質達2小時 掠保險箱財物後逃逸

意大利那不勒斯（Naples）周四（16日）發生銀行劫案，3名賊人闖入市內一間銀行，挾持25名人質長達2小時，隨後帶著保險箱內的財物透過地道逃逸。

事發於當地時間上午11時30分，現場是Piazza Medaglie d'Oro廣場法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的分行，其中一名賊人持槍，他們挾持25名顧客與職員為人質。

遇劫的銀行位於Piazza Medaglie d'Oro廣場。維基網站

法國農業信貸銀行遭匪徒掠走數十個保險箱財物。路透社

警方破玻璃幕牆救人 6人質輕傷

警方接報後迅速抵達並封鎖現場，周邊聚集不少市民圍觀。而人質約2小時後才獲救。

當地官員迪巴里（Michele di Bari）發聲明表示，當局應對迅速，所有人質於下午1時30分過後不久均獲釋，其中6人在現場接受簡單醫療處理，均無嚴重傷勢。

根據當地媒體播出的現場畫面，在消防人員配合下，警方強行打開銀行玻璃幕牆，將25名人質全部安全救出。

數十保險箱財物遭搶走

但3匪經由通往下水道的地道逃逸，帶走數十個保險箱內的東西逃去。

至於失竊物品價值多少，消息人士稱：「除了客戶外，沒人知道那些保險箱裡有什麼。」

大約40名警員在事發區域追查劫匪下落，部分警察帶著偵測犬一起行動，鑑證人員則在採集指紋。

突擊隊搜捕傳槍聲

警方隨後在銀行附近發現一輛黑色汽車，疑為劫匪所用，車輛可能為偷來，並懸掛偽造紙車牌。

一支憲兵特種作戰小組其後從托斯卡納大區搭乘直升機抵達現場，並展開突擊行動。隨後現場傳出5至6聲槍響，目前尚不清楚為實彈射擊還是使用閃光彈。而搜捕行動仍持續中。

