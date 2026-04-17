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16歲少女等校巴遭持槍綁架 靠口型向加油店員求救逃過一劫

即時國際
更新時間：10:06 2026-04-17 HKT
發佈時間：10:06 2026-04-17 HKT

美國密歇根州發生驚險綁架案。一名十六歲少女於周一早上七時在街頭等候校巴期間，突遭一名持槍匪徒強行綁架擄走。幸而少女在受困期間保持冷靜，趁匪徒帶同她前往油站買煙時，以口型向店員無聲求救。英勇店員察覺異樣後，奮不顧身衝出收銀櫃與匪徒搏鬥，最終成功救出少女並協助警方將悍匪繩之於法。

案發時，匪徒持槍威脅正在等車的少女，並將其強行帶上車。約三十分鐘後，匪徒帶同受驚少女進入一間油站便利店。油站職員阿布哈特姆（Abdulrahman Abohatem）憶述，當時匪徒要求少女代為付錢買煙，他隨即感到不尋常，此時少女機警地向他無聲做出「Help（救命）」的口型。

阿布哈特姆見狀，毫不猶豫地衝出裝有防彈玻璃的收銀櫃位，飛腳踢向匪徒，並迅速將少女拉到自己身後保護。與此同時，目擊綁架過程的同學早已報警，警方透過少女的手提電話訊號追蹤至油站。當警車趕抵現場時，阿布哈特姆正將匪徒押離店外，並隨即向警員指認疑犯。

警方調查發現，涉案匪徒是一名曾有強姦前科的重犯。調查顯示，少女與疑犯素不相識，匪徒當時正駕車四處搜尋目標，屬隨機犯案。阿布哈特姆事後表示，對於能救回一名年僅十六歲的孩子感到欣慰。少女雖然平安回到家人身邊，但心靈飽受創傷，目前仍需時間平復心情。

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