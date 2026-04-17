BBC啟15年最大波裁員 十分一員工要離職

英國廣播公司（BBC）周三宣布擬裁減約1800至2000個職位，幾乎是每10人之中，就有1人需離職，以減輕「龐大財務壓力」，達成未來2年節約大約5億英鎊(53億港元)的目標。

減輕龐大財務壓力

這是BBC近15年來最大規模裁員潮。BBC高層當日下午在全體員工大會宣布這項流傳已久的消息。根據BBC自家報道，代理總裁戴維斯不排除砍掉一整個頻道或服務項目，相關細節預計在3至4個月之後明朗。

BBC全職員工總計約2.15萬人。BBC近年在財務營運、內容產出和擴大受眾方面皆面臨挑戰。部分民調顯示，定位為公共媒體的BBC在獨立性及關照不同出身背景的閱聽眾議題需求方面，有待加強。

BBC去年更因為新聞節目的「誤導性剪輯」，遭美國總統特朗普控告誹謗罪等，合計求償100億美元。 不過，戴維斯表示，特朗普的訴訟案未影響BBC的財務估算。

BBC的財務困境主要來自兩大因素，包括製作成本膨脹且居高不下，以及閱聽眾繳交的授權使用費減少。 來自一般閱聽眾的授權使用費（年費）是BBC一大財源，佔收入近7成。然而，這項年費收入逐年減少。

製作成本膨脹且居高不下

BBC去年曾告知英國政府，目前僅不到80%的英國家戶繳交年費，但實際消費BBC產出內容的民眾則高達94%。戴維斯說，過去近半年，BBC的財務壓力加劇。內部評估顯示，BBC未來3年恐需縮減支出10%。據BBC統計，BBC年度基本支出約60億英鎊。