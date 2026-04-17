Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BBC啟15年最大波裁員 十分一員工要離職

即時國際
更新時間：09:35 2026-04-17 HKT
發佈時間：09:35 2026-04-17 HKT

英國廣播公司（BBC）周三宣布擬裁減約1800至2000個職位，幾乎是每10人之中，就有1人需離職，以減輕「龐大財務壓力」，達成未來2年節約大約5億英鎊(53億港元)的目標。

減輕龐大財務壓力

這是BBC近15年來最大規模裁員潮。BBC高層當日下午在全體員工大會宣布這項流傳已久的消息。根據BBC自家報道，代理總裁戴維斯不排除砍掉一整個頻道或服務項目，相關細節預計在3至4個月之後明朗。

BBC全職員工總計約2.15萬人。BBC近年在財務營運、內容產出和擴大受眾方面皆面臨挑戰。部分民調顯示，定位為公共媒體的BBC在獨立性及關照不同出身背景的閱聽眾議題需求方面，有待加強。

BBC去年更因為新聞節目的「誤導性剪輯」，遭美國總統特朗普控告誹謗罪等，合計求償100億美元。 不過，戴維斯表示，特朗普的訴訟案未影響BBC的財務估算。

BBC的財務困境主要來自兩大因素，包括製作成本膨脹且居高不下，以及閱聽眾繳交的授權使用費減少。 來自一般閱聽眾的授權使用費（年費）是BBC一大財源，佔收入近7成。然而，這項年費收入逐年減少。

製作成本膨脹且居高不下

BBC去年曾告知英國政府，目前僅不到80%的英國家戶繳交年費，但實際消費BBC產出內容的民眾則高達94%。戴維斯說，過去近半年，BBC的財務壓力加劇。內部評估顯示，BBC未來3年恐需縮減支出10%。據BBC統計，BBC年度基本支出約60億英鎊。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
17小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
22小時前
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
突發
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
影視圈
4小時前
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
2小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
16小時前
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
17小時前