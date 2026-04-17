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伊朗局勢｜美伊或周末恢復談判 特朗普：有望獲取「免費石油」與不擁核承諾

即時國際
更新時間：03:28 2026-04-17 HKT
發佈時間：03:28 2026-04-17 HKT

中東局勢波譎雲詭，特朗普於當地時間16日在白宮受訪時表示，美國與伊朗的下一輪會談最快將於本週末舉行。他更預告，美國已獲得伊朗方面承諾，20年內不擁有核武器，有關協議將很快公布。伊朗對此暫未作回應。

特朗普形容，與伊朗的談判進展「非常成功」，並稱伊朗方面已同意幾乎所有美方提出的要求。他指出，美國已獲得一份「極具分量」的聲明，確保伊朗在未來超過二十年的時間內不會擁有核武器。儘管他未有披露聲明的具體細節，但強調達成協議的前景「非常樂觀」。目前，伊朗官方尚未對上述言論作出正式回應。

特朗普稱，美國已獲得一份「極具分量」的聲明，確保伊朗在未來超過二十年的時間內不會擁有核武器。路透社
特朗普稱，美國已獲得一份「極具分量」的聲明，確保伊朗在未來超過二十年的時間內不會擁有核武器。路透社
特朗普於當地時間16日在白宮受訪時表示，美國與伊朗的下一輪會談最快將於本週末舉行。路透社
特朗普於當地時間16日在白宮受訪時表示，美國與伊朗的下一輪會談最快將於本週末舉行。路透社
特朗普表示，美國已獲得伊朗方面承諾，20年內不擁有核武器，有關協議將很快公布。伊朗對此暫未作回應。路透社
特朗普表示，美國已獲得伊朗方面承諾，20年內不擁有核武器，有關協議將很快公布。伊朗對此暫未作回應。路透社

在經濟層面上，特朗普的言論更震撼了能源市場。他預計美伊協議宣佈後，美國將獲得所謂的「免費石油」以及對霍爾木茲海峽的「免費通行權」。他聲稱，目前的油價大約只有市場原先預期的一半，並預期達成協議後，油價將會進一步走低。

特朗普強調，這項協議將令「一切都會變得很好」，展示其重塑全球能源格局與地緣政治的強大信心。市場正密切注視本週末的談判進程，若美伊能達成長期和平協議，將對國際油價及供應鏈安全產生深遠影響。

 

 

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