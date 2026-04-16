死神來了︱度假村員工擸鐵棍趕馬騮 觸碰高壓電線變火球喪命

印度中央邦（Madhya Pradesh）近日發生一宗致命工業意外。一名度假村員工在嘗試驅趕闖入的猴子時，因手持的長鐵桿誤觸上方的高壓電線，導致其當場觸電，身體瞬間被巨大火球吞噬，最終傷重不治。

事發於4月14日，地點為中央邦恰塔普爾（Chhatarpur）的一處度假村。根據現場閉路電視錄像顯示，時年32歲的員工普拉迪普（Pradeep Raikwar）為驅趕一隻猴子，手持一支長鐵桿在地面揮舞。

員工未有留意度假村建築上方橫亙著高壓電纜。當其高舉的鐵桿觸碰到電線的瞬間，強大電流隨即通過鐵桿及人體，引發猛烈爆炸，普拉迪普整個人被熾熱火球包圍。巨大的聲響驚動了度假村內其他工作人員，但當他們趕到時，普拉迪普已嚴重燒傷，回天乏術。

據悉，普拉迪普在該度假村工作僅五天便不幸遇難。度假村負責人表示，過去曾多次向負責該段電纜的鐵路部門提出申請，要求將高壓電線從度假村上方移走，但均遭到拒絕。

目前，當地警方已就此事件介入調查，將重點釐清事故責任，包括高壓電線的設置是否距離度假村過近，以及度假村本身是否存在管理上的疏失。