京都男童棄屍案｜繼父「四大詭異行為」露端倪？ 前警探：或精心策劃殺人
發佈時間：18:00 2026-04-16 HKT
日本京都市11歲男童安達結希早前失蹤，近日證實遇害遭棄屍山林。警方於周四（16日）以涉嫌遺棄屍體罪，正式逮捕37歲的繼父安達優季。疑犯在偵訊期間已承認棄屍，並於今日（17日）下午移送京都地方檢察廳。據悉，疑犯可能曾多次轉移男童遺體，而男童在失蹤當日上午仍有生命跡象。
案件震驚日本，前兵庫縣警刑事部長棚瀬誠更指出，此案從報警一刻已疑點重重，並列出繼父的「四大詭異行為」，懷疑這是一場經過精心策劃的預謀犯罪。
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疑點一：不合邏輯的「秒速報警」
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異常迅速的反應： 案發當日（3月23日）中午11時50分，校方致電通知其子曠課。然而，繼父安達優季竟在短短10分鐘後的12時正，便立即報警稱孩子「失蹤」。
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跳過正常查證步驟： 一般家長在接到校方通知後，正常反應應是先確認孩子有否自行回家，或到常去之處玩耍。然而，安達優季卻直接將事件定性為「失蹤案」，此舉顯示其可能早已預知此結果，並已準備好應對。
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疑點二：消失的車內行車紀錄儀影像
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關鍵證據缺失： 疑犯自稱於當日上午8時駕車送繼子前往學校，但警方調查發現，其車輛的行車紀錄儀僅錄得車外影像，且畫面出現不尋常的「斷續」情況。
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刻意隱瞞之嫌： 車內影像的缺失，令警方無法確認其供述的真實性，亦無法得知案發當日車內的具體情況，令人懷疑有人為刻意刪除或隱藏證據之嫌。
疑點三：準備過於周全的「尋人傳單」
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不合常理的細節： 在男童失蹤翌日，安達優季便在車站派發尋人傳單。傳單上除了一般的衣著描述外，竟附有男童當日所穿鞋子的「精確特寫照片」。
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引導搜查的佈局： 專家質疑，一般父母極少會特意為子女的鞋履拍攝特寫。此舉極有可能是為了引導搜索人員在特定山區發現被棄置的鞋子，從而營造失蹤的假象。這些照片很可能是在案發前，為「日後派上用場」而預先拍攝。
疑點四：時機敏感的「新婚台灣行」
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巧合的旅行計劃： 據報，該家庭原定於男童失蹤的翌日（3月24日）出發，前往台灣進行為期三日的新婚旅行。
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製造假象的煙幕彈： 警方正重點調查該趟旅行的「預訂時間點」。若為半年前預訂，則屬正常；但若是在案發前不久才倉促安排，則極有可能是為了製造「家庭和睦、即將出遊」的假象，作為掩飾其殺人動機的煙幕彈。