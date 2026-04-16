京都男童棄屍案｜繼父「四大詭異行為」露端倪？ 前警探：或精心策劃殺人

不合常理的細節： 在男童失蹤翌日，安達優季便在車站派發尋人傳單。傳單上除了一般的衣著描述外，竟附有男童當日所穿鞋子的「精確特寫照片」。

引導搜查的佈局： 專家質疑，一般父母極少會特意為子女的鞋履拍攝特寫。此舉極有可能是為了引導搜索人員在特定山區發現被棄置的鞋子，從而營造失蹤的假象。這些照片很可能是在案發前，為「日後派上用場」而預先拍攝。