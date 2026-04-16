特朗普「被耶穌爆頭」打入地獄 伊朗AI影片回擊：報應到了

美國總統特朗普近期言行引發的風波愈演愈烈，在與梵蒂岡教廷就伊朗問題隔空交火，並發布自比為耶穌的AI圖片後，伊朗即迅速「抽水」。伊朗駐塔吉克大使館近日在社交媒體發布一段AI生成影片，片中耶穌竟現身將特朗普打落地獄，火藥味極濃。

特朗普批教宗軟弱 自比耶穌惹眾怒

據《每日郵報》報道，該段充滿挑釁意味的影片，開頭便以一把沉重的聲音警告「你的清算時刻到了」。畫面隨即顯示，耶穌從背後突襲，一拳重擊特朗普頭部，令其當場「爆頭」噴血，並在一片哀嚎聲中墜入烈火深淵。此舉明顯是針對特朗普近期連串爭議行徑的報復。

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這場鬧劇的導火線，始於教宗良十四世（Pope Leo）公開譴責特朗普揚言「摧毀文明」。對此，特朗普隨即在自家社交平台Truth Social發文，猛烈抨擊教宗「打擊犯罪軟弱無能，外交政策糟糕透頂」，更狂言若非自己坐鎮白宮，良十四世根本無可能登上梵蒂岡大位。

其後，特朗普更發布一張AI生成圖片，將自己描繪成身穿長袍、為信眾治病的耶穌，背景甚至有美國國旗飄揚。此舉隨即引爆天主教徒及各界強烈反彈。眼見風波擴大，特朗普迅速刪文，並辯稱自己原以為圖中人是「紅十字會醫生」，刪圖是為免外界誤解。

面對特朗普的連番炮轟，教宗良十四世亦不甘示弱，公開強硬回應稱對特朗普政府「毫不畏懼」，將繼續大聲反對戰爭，致力於促進和平，推動各國之間的對話與多邊關係，以尋求解決問題的公正方案。」

