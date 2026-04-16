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伊朗局勢｜白宮：對達成協議前景樂觀 否認要求延長停火

即時國際
更新時間：04:18 2026-04-16 HKT
發佈時間：04:18 2026-04-16 HKT

美國白宮表示，對與伊朗達成協議的前景保持樂觀，同時否認有報道指美方曾要求延長停火期限，並指相關談判安排仍在推進。

面對面會談仍在討論

美國白宮新聞秘書萊維特在記者會上表示，有關美方正式請求延長美伊停火期限的報道不實，目前雙方可能再次舉行面對面會談的相關討論仍在進行中，並指下一輪與伊朗的談判「很可能」在伊斯蘭堡舉行。她並稱，美方對達成協議前景持樂觀態度。

萊維特在白宮例行簡報中表示，華府對談判「感覺良好」，並指「對伊朗而言，滿足美方要求符合其最大利益」。她同時否認美方尋求延長停火的說法，但強調雙方仍持續接觸。

白宮：對達成協議前景樂觀　否認要求延長停火。路透社
白宮：對達成協議前景樂觀　否認要求延長停火。路透社

下輪談判或在伊斯蘭堡舉行

她表示，巴基斯坦軍方代表早前已前往伊朗，為可能在伊斯蘭堡舉行的新一輪會談作準備，並形容巴基斯坦在整個斡旋過程中發揮關鍵作用，是目前唯一調解方。據報首輪會談在伊斯蘭堡舉行，歷時21小時後未達成協議。

美方並重申對伊朗的核心要求，包括停止濃縮鈾、拆除核設施、移除高濃縮鈾、參與區域和平框架、切斷對武裝組織資金支持，以及重新開放霍爾木茲海峽。

美國總統特朗普早前宣布對霍爾木茲海峽實施封鎖。萊維特其後澄清，措施針對進出伊朗港口的船隻，但不影響非伊朗港口航運，強調美方支持航行自由，但限制任何有利伊朗經濟的船運活動。

美國中央司令部則表示，封鎖措施已全面實施，並稱未有船隻成功進出伊朗港口。

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