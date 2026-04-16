土耳其中部校園槍擊9死13傷 槍手吞槍亡 兩日內第二宗

土耳其南部接連發生校園槍擊事件，中部卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）一所中學周三（14日）發生槍擊案，一名學生開槍造成至少9人死亡、13人受傷，是當地兩日內第二宗同類事件。

槍手疑使用父親槍殺犯案

英國廣播公司（BBC）報道，事發於當地一所中學，當局指槍手亦在事件中身亡。卡赫拉曼馬拉什省省長表示，疑犯將5支槍及7個彈匣藏於背包內，進入兩間課室後隨機開火。當局表示，槍手相信使用其父親的槍械，其父為前警員。

報道指，槍擊動機仍未明，當局已展開調查。有當地記者形容，現場槍聲密集，校外一度出現恐慌，大批民眾聚集，亦有救護車將傷者送院。

日前槍擊釀16人受傷

事件發生前一天，東南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa）一所高中亦發生槍擊案，一名前學生開槍擊傷16人，最終在與警方對峙期間自殺。

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校園槍擊在土耳其較為罕見。該國對槍械管制嚴格，持槍須經許可及登記，並需通過心理及刑事背景審查，非法持有槍械亦面臨嚴厲處罰。