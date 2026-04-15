美籍網紅吻慰安婦雕像 南韓法院判囚半年
更新時間：17:20 2026-04-15 HKT
發佈時間：17:20 2026-04-15 HKT
發佈時間：17:20 2026-04-15 HKT
一名美籍網紅（YouTuber）拍片親吻一座紀念南韓戰爭時期慰安婦的雕像，引發公憤，首爾法院周三（15日）判其入獄6個月。
25歲的索馬利（Johnny Somali）數年前在南韓與日本拍攝一系列具挑釁性行為的影片，並上傳至YouTube與Twitch等平台而聲名狼藉。
南韓當局2024年以擾亂公共秩序及妨礙業務罪名，起訴本名為伊斯邁爾（Ramsey Khalid Ismael）的索馬利，並禁止他離境。
首爾西區地方法院一名代表告訴法新社：「法院已判處他6個月有期徒刑。」
據傳媒報道，2024年10月，索馬利上傳一段影片，畫面中他親吻一座紀念南韓女性的雕像並做出挑釁舞蹈動作。這些女性在二戰前和戰爭期間遭日本佔領軍強迫成為性奴隸「慰安婦」。
事件引發多方強烈譴責，影片未幾即被移除。索馬利事後道歉，表示自己「不知道這座雕像的重要性」。此外，2023年索馬利在日本也曾因嘲諷地鐵上班族，拿1945年遭美國原子彈轟炸的長崎與廣島事件開玩笑，引發日本社會狠批。
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