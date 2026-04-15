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日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍繼父

即時國際
更新時間：22:05 2026-04-15 HKT
發佈時間：22:05 2026-04-15 HKT

日本京都南丹市11歲男童安達結希，自3月23日在其就讀的園部小學附近失蹤。警方周一（13日）在學校以南約2公里一處樹林發現一具遺體，昨日（14日）證實就是安達結希。

男童死亡原因細節疑點重重，日本放送協會（NHK）報道，警方今日早上男童住所搜證。警方向男童繼父盤問。據接近調查的消息人士透露，警方已決定以涉嫌遺棄屍體為由，申請對孩子的繼父發出逮捕令。據報道，繼父在盤問中承認參與處理屍體。

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日本傳媒早前報道，母親在21歲就生下安達結希，後來離婚獨自撫養。去年年底32歲的母親與24歲男子再婚，男子成為安達結希的繼父，只比他大了13歲。安達結希有了繼父數月，就離奇失蹤後死亡。

關西電視台報道，京都府警方表示，男童的死因目前判定為「不明」，也就是現階段無法確定具體死因。至於死亡時間，警方表示大致落在3月下旬，也就是21日至31日之間。

只有當地人才進山

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日本雜誌《女性自身》報道，發現遺體的地點周圍有水田與山林，距離學校約1.7公里，如果要上學必須搭乘學校巴士，不過周邊住戶稀少，幾乎沒有小孩居住。

遺體被發現的地方非常偏僻。一名在當地居住多年的60多歲男子表示，「我小時候會在池邊玩，但現在連當地人也幾乎不會進去，只有附近務農的人會來。這個時期正好農忙，每天都有人到田裡，如果有可疑人物應該很快就會傳開。如果有陌生人走那條路，除非對地形很熟、而且是在晚上，不然很容易被發現。」
至於男童有沒有可能自己迷路，他表示，「我認為絕對不可能。通往池塘的那條路，只有當地人或熟悉地形的人才會進去。」

另有一名80歲居民表示，「發現遺體的地方，我平常也會帶狗去散步，但幾乎沒有人會去。如果有孩子在附近或倒在那裡，狗應該會叫，但都沒有，沒被發現真的很不可思議。我實在不認為遺體已經在那裡很久。我覺得是熟悉地形的人把遺體運來丟棄的。」

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