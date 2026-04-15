留德中國碩士生迷姦女友拍片 官斥「駭人蔑視女性」

一名在德國攻讀碩士學位的28歲中國留學生，被揭發多次對其女友下重藥，在對方陷入深度昏迷、猶如活死人的狀態下進行性侵，並全程拍下恐怖的施暴過程。慕尼黑法院日前裁定其多項加重強姦及企圖謀殺罪名成立，判監11年3個月。主審法官在庭上怒斥被告的罪行，展現出「對人性與女性極端駭人的蔑視」。

施暴多達7次最長3小時

據德國之聲，案情指，被告鍾義（Zhongyi J. 音譯）於2023年赴德國攻讀機械人學碩士。然而，他竟以3種麻醉劑混合成「獨門配方」，多次向女友下藥。其犯案目的，就是要讓受害者陷入連劇痛也無法作出任何抵抗反應的「強烈鎮靜」狀態。

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法庭文件披露，被告至少7次在女友失去意識後對其施暴，其中一次性侵過程更持續超過3小時。他每次均拍攝過程，並將影片儲存在硬碟。調查人員發現，在性侵過程中，受害者的呼吸曾多次停止，能夠倖存下來，法官形容純屬「奇蹟」。

犯行震驚調查人員

主審法官科彭萊特納（Markus Koppenleitner）在宣判時直斥，被告的行徑令人髮指，即使是經驗豐富的刑事調查人員，也「對影像中蔑視女性的程度感到震驚」。

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法院指出，被告在審訊期間雖然承認罪行，並表達了悔意，但似乎「仍未完全認識其行為的嚴重性」。

此案手法，與早前轟動全球的法國「畢立可案」極為類似，該案主角畢立可（Gisele Pelicot）亦是遭前夫長期下藥，並任由數十名男子性侵。畢立可勇敢放棄匿名權，成為全球反抗性暴力運動的象徵，亦在德國觸發了新一波的「#MeToo」運動。