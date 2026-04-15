美國史上最大「關稅回水」20日啟動 財長放風7月「捲土重來」

美國貿易政策上演戲劇性一幕。一方面，美國政府即將啟動史上最大規模的關稅退款計劃，向進口商「回水」高達1660億美元（約1.3萬億港元）的「非法」關稅；但另一邊廂，美國財長卻驚人預告，總統特朗普（Donald Trump）最早可能在7月，利用其他法律工具，讓關稅壁壘「捲土重來」。

「退稅」涉款最高1700億美元

綜合外媒報道，美國海關與邊境保護局（CBP）本周二（14日）確認，將於美東時間下周一（20日）正式啟動名為「CAPE」的全新關稅退款系統。此舉旨在執行今年2月美國最高法院的一項歷史性裁決。

特朗普去年4月宣布對全球逾百國徵收對等關稅。路透社

當時，最高法院裁定，特朗普早前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）在全球範圍內加徵關稅的行為屬於「越權」。隨後，國際貿易法院下令，要求美國政府向約33萬名受影響的進口商，退還已繳納的關稅款項，連本帶利總額最高可達1700億美元。

據悉，新系統將整合所有退款，一次性以電子支付方式發還給進口商，而非逐筆處理。截至4月9日，已有超過5.6萬家進口商完成登記，涉及退款金額達1270億美元。這勢將成為美國政府有史以來規模最龐大的一次退款行動。

美國政府目前已停止徵收違法關稅。法新社

貝森特料美經濟輕鬆超3%

正當進口商翹首以盼巨額退款之際，美國財長貝森特（Scott Bessent）卻在本周二於《華爾街日報》的活動上直言，雖然在最高法院遭遇挫折，但政府將轉而引用《貿易法》的「301條款」，研究重啟關稅。

貝森特表示：「關稅可能在7月初恢復到先前的水平。」他指出，由於「301條款」的權限已在法院得到過檢驗，企業領導者可以據此開始規劃其資本開支及供應鏈安排。

市場分析普遍認為，財長此番言論意在降低政策不確定性，但若關稅真的「復活」，將對全球貿易環境，特別是製造業和依賴進口的行業，再次構成沉重打擊。

此外，貝森特對美國經濟前景表示樂觀，認為今年經濟增長可輕鬆超過3%。他同時認為，聯儲局在通脹問題上判斷有誤，核心通脹正在下降，利率應有下調空間。然而，數據顯示，包含汽油價格在內的整體通脹仍在攀升，令聯儲局的決策更添複雜性。

