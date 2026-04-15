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Lululemon驚爆疑「含毒」美查致癌物 中國分公司急撇清

即時國際
更新時間：11:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-15 HKT

被譽為「瑜伽服王者」的加拿大運動品牌Lululemon，近日捲入致癌物風波。美國德州檢察部門正對其展開調查，懷疑其運動服飾含有俗稱「永久性化學物質」的全氟及多氟烷基物質（PFAS），該物質或與癌症、不孕不育等健康問題有關。事件引發全球消費者關注，Lululemon總公司及中國市場方面隨即緊急回應，強調目前所有產品均已停用該類物質。

美國德州啟動調查

當地時間4月13日，美國德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）宣布，已對Lululemon展開調查。檢方聲明指出，PFAS因難以在自然環境及人體中分解，被稱為「永久性化學物質」，近年有研究顯示其可能導致肝腎疾病、內分泌失調、甚至癌症及不孕等嚴重健康風險。

神話破功？Lululemon運動服疑含「致癌不孕物質」 。 路透社
神話破功？Lululemon運動服疑含「致癌不孕物質」 。 路透社

帕克斯頓直指，Lululemon一直標榜健康、可持續的生活方式形象，但其產品卻可能含有害化學物，兩者之間或存在巨大落差。他強調，消費者在選購健康生活用品時，不應擔心被企業誤導。當局將深入審查Lululemon的產品檢測流程、供應鏈管理及限用物質清單，若發現其違反德州法律，將依法追究責任。

Lululemon：已全面淘汰涉事物質

面對美國官方的調查，Lululemon總公司發言人迅速回應，承認過往曾於少量具備「持久防潑水」功能的產品中使用PFAS，但強調佔整體產品比例不高，而且公司已在2024年初（即2023財年）完成全面淘汰作業，目前所有產品均不再使用該成分。

發言人強調，顧客的健康與安全始終是首要考量，並要求所有供應商定期委託第三方機構，對PFAS在內的限用物質進行檢測，確保符合全球法規與品質標準。公司表示，已得悉德州檢方的調查，現正全力配合提供所需文件。

中國分公司：在售產品不含PFAS

鑑於Lululemon在中國市場極受歡迎，是次風波亦引起本地消費者憂慮。對此，Lululemon中國方面昨日（14日）向傳媒明確回應，給消費者派「定心丸」。其聲明稱：「Lululemon目前國內所有在售產品均不含PFAS，且符合相關法律法規及國家和行業標準。」此舉意在劃清界線，表明現時在中國市場上出售的產品，均屬安全。
 

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