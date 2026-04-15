大馬17歲華裔少女打掃神廟遇禍 遭千斤橫樑壓頂慘死

馬來西亞雪蘭州丹絨士拔發生一宗令人震驚的悲劇。一名17歲華裔少女本周一（7日）於當地「順天宮」擔任義工打掃時，大殿上方一根重達近千公斤的橫梁突然斷裂墜下。少女走避不及被擊中頭部，當場血流如注身亡。廟方昨日（8日）發表聲明向家屬誠摯道歉，並承諾全力配合警方調查。

與母整理長明燈 一聲巨響天人永隔

據《中國報》報道，事發於4月7日晚上約8時許。死者當時正跟隨家人到神廟幫忙，與母親在神台前合力整理長明燈。母親受訪時悲慟憶述，當時耳邊突然傳來一聲巨響，她轉身驚見大殿橫梁已墜落在地，正正壓在女兒身上，女兒倒臥血泊中全無反應。突如其來的橫禍令家屬近乎崩潰，無法接受原本溫馨的志工服務竟變成生死永別。

17歲華裔少女本周一（7日）於當地「順天宮」擔任義工打掃時，遭大殿上方一根重達近千公斤的橫樑斷裂砸死。馬來西亞星洲日報影片截圖

現場消息指，該根斷裂的橫梁於2022年才更換安裝，使用僅約兩年。丹絨士拔順天宮Facebook影片截圖

然而，從斷裂處的殘骸觀察，橫梁內部疑似已有腐朽現象，外界質疑工程質量或保養是否存在疏漏。丹絨士拔順天宮Facebook影片截圖

從斷裂處的殘骸觀察，橫梁內部疑似已有腐朽現象，外界質疑工程質量或保養是否存在疏漏。馬來西亞星洲日報影片截圖

兩年前剛更換 內部疑早已腐朽

現場消息指，該根斷裂的橫梁於2022年才更換安裝，使用僅約兩年。然而，從斷裂處的殘骸觀察，橫梁內部疑似已有腐朽現象，外界質疑工程質量或保養是否存在疏漏。

瓜冷警區主任莫哈末阿瑪禮札警監證實，警方於當晚8時34分接獲醫院報案。警員到場後確認少女因頭部受重創身亡。經初步調查，警方認為案件不涉及刑事成分，目前列為「猝死案」處理，遺體已送往萬津醫院進行相驗。

廟方致歉：將承擔應盡責任

丹絨士拔順天宮事後發表官方聲明，對事件導致少女喪生深感悲痛與愧疚。廟方除了向死者家屬致以最深切的哀悼，亦承諾會負責後續相關事宜，並全力配合執法部門調查，務求查明事故真相。

這宗意外引發當地社會高度關注，網民紛紛對死者年紀輕輕便遭此橫禍感到惋惜，同時敦促當地神廟及公共場所必須定期檢查建築結構，以防同類慘劇再次發生。