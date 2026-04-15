美國斡旋黎以破天荒會談 雙方同意啟動直接談判

黎巴嫩與以色列關係出現突破性發展。在美國積極斡旋下，三方於本港時間昨日（14日）舉行了近30年來首次高級別官式會談。會後美國國務院發表聲明，確認黎以雙方一致同意，將正式啟動兩國之間的直接談判，具體時間及地點待定。

1993年來首次高層接觸

持續兩小時的三方會談在華盛頓舉行，與會者包括美國國務卿魯比奧、美國駐黎巴嫩大使米歇爾·伊薩，以及黎巴嫩與以色列各自的駐美大使。美方形容，這是自1993年以來，兩國政府間首次進行如此重要的官方高級別接觸。

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美國在聲明中表示，支持黎以雙方展開進一步會談，以期最終達成全面和平協議，並強調任何停火協議都「必須由兩國政府直接達成」，由美國居中協調。

聲明亦暗示，以方在會談中表達了支持解除黎巴嫩真主黨武裝的立場，並承諾與黎巴嫩政府合作以實現此目標。以方同時承諾，會透過直接談判解決所有懸而未決的問題，以實現「持久和平」。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）發表聲明說：「與會者針對以色列和黎巴嫩展開直接談判的步驟，進行富有成效的討論。各方一致同意在雙方商定的時間與地點展開直接談判。」

黎巴嫩方面則重申，當前首要任務是全面落實2024年11月達成的停火協議。黎方強調領土完整與國家主權不容侵犯的基本原則，呼籲實現停火，並採取實際措施，以應對及緩解因持續衝突而引發的嚴重人道危機。

法新社報道，以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）在華府與黎巴嫩舉行直接會談後，讚揚雙方進行「精彩的交流」，並表示兩國「站在同一陣線」。

他在會談後對媒體表示：「我們都很享受這次交流。我們有一場長達2個多小時的精彩談話。」

外交軍事角力並行局勢仍緊

儘管外交取得進展，但分析指，是次談判是在打與談的雙重軌道上進行，邊境局勢未見緩和。以色列傳媒報道，今次會談並非討論實質議題，僅屬「預備會議」，旨在為後續談判確立代表團組成及總體框架。

以色列駐美大使耶希埃爾·萊特會後稱，黎巴嫩政府與以方在對待真主黨的立場上「相同」。據報，美國正向以色列施壓，要求其在談判前展現「姿態」，應美方要求，以軍近日已暫停幾項針對貝魯特的大規模空襲計劃，為談判搭建「外交橋樑」。

黎巴嫩駐美大使娜達·哈馬德·穆阿瓦德則形容會談是「初步」且具建設性，下次直接會談詳情將「在適當時候公佈」。

然而，軍事層面的緊張氣氛並未消散。以軍發言人14日晚警告，預計來自黎巴嫩境內的襲擊將會增加，以色列北部地區會成為目標。

另外，法國、西班牙等17國外長亦於14日發表聯合聲明，對黎以代表直接談判表示歡迎，呼籲雙方把握機遇。

