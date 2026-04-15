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特朗普次子將隨父訪華惹關注 稱以個人身份隨行不涉商務

即時國際
更新時間：01:35 2026-04-15 HKT
發佈時間：01:35 2026-04-15 HKT

 

美國總統特朗普下月將對中國進行國事訪問，其次子埃里克（Eric Trump）及其妻勞拉（Lara Trump）確認將隨行。儘管特朗普集團發言人強調埃里克此行僅以「支持父親的兒子」身份參與，不涉及任何商務洽談，但事件仍引發美國政界關注其潛在的利益衝突。

特朗普集團發言人本扎（Kimberly Benza）周二向路透社表示，埃里克夫婦對能陪同總統進行這次歷史性訪問感到自豪。發言人特別澄清，埃里克目前在中國並無商業投資，亦無計劃在當地開展業務，訪問期間不會參與任何私人會議。

美國總統特朗普下月將對中國進行國事訪問，其子埃里克（Eric Trump）及其妻勞拉（Lara Trump）確認將隨行。路透社
美國總統特朗普下月將對中國進行國事訪問，其子埃里克（Eric Trump）及其妻勞拉（Lara Trump）確認將隨行。路透社
特朗普次子埃里克（右）與哥哥唐納德一起打理父親商業王國。
特朗普次子埃里克（右）與哥哥唐納德一起打理父親商業王國。
美國總統特朗普下月將對中國進行國事訪問，其次子埃里克（Eric Trump）及其妻勞拉（Lara Trump）確認將隨行，引發關注。路透社
美國總統特朗普下月將對中國進行國事訪問，其次子埃里克（Eric Trump）及其妻勞拉（Lara Trump）確認將隨行，引發關注。路透社

然而，埃里克此行難免引起外界對「政商分界」的質疑。特朗普過去曾多次嚴厲批評現任總統拜登，指責其子亨特（Hunter Biden）在拜登擔任副總統期間陪同訪華，並涉嫌利用家族影響力牟取中國資金。儘管拜登家族否認相關指控，但如今特朗普安排負責管理家族生意的兒子隨團，被視為難逃「雙重標準」之嫌。

報道指，特朗普定於五月十四日至十五日訪華，外界密切關注此行能否推動中美經貿關係。目前中國駐美大使館尚未對埃里克的隨行作出正式回應。

 

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