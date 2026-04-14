國際安徒生獎｜湖南八旬女畫家蔡皋奪插畫家獎 中國首位得主
更新時間：22:16 2026-04-14 HKT
發佈時間：20:16 2026-04-14 HKT
發佈時間：20:16 2026-04-14 HKT
2026年「國際安徒生獎」插畫家獎13日在意大利揭曉，80歲的中國繪本畫家蔡皋成為首位獲得該獎的中國插畫家。
未受過科班訓練全靠天賦
蔡皋生於湖南長沙，未曾接受過專業科班訓練的她從鄉村教師起步，以天賦與熱愛叩開藝術大門。1993年，她憑藉作品《寶兒》（原名《荒原狐精》）斬獲第14屆布拉提斯拉瓦國際兒童圖書展「金蘋果獎」，成為中國首位獲此大獎的繪本畫家。此後數十年間，她創作了《火城 1938》、《出生的故事》、《學其短畫本》、《秋翁遇仙記》、《牛郎星和織女星》、《月亮走我也走》等數十部經典繪本。
「國際安徒生獎」主辦方評價，蔡皋的作品展現出卓越的藝術品質和獨特的視覺語言，擴展了兒童插畫的可能性。她的插畫在傳統與現代間遊走，創造出視覺上引人注目、情感上共鳴且對年輕讀者有意義的圖像，透過色彩、構圖邀請兒童去探索、想像和詮釋世界。
國際安徒生獎於1956年設立，每兩年評選一次，被譽為「兒童文學的諾貝爾獎」，2016年，著名中國兒童文學作家曹文軒曾獲國際安徒生獎作家獎。
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