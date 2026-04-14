威廉王子接收康沃爾公爵領地 廢棄監獄照收年租1600萬

英國威廉王子（Prince William）成為威爾斯親王後，從父親查理斯三世（King Charles III）那裏接手康沃爾公爵領地，財富一飛沖天。近日英媒披露，領地中有一所廢棄監獄，已無法使用卻仍繳年租150萬英鎊（近1600萬港元），全由納稅人埋單，引發爭議。

達特穆爾監獄已有200多年歷史。 維基

據《泰晤士報》報道，位於英格蘭德文郡的達特穆爾監獄（HMP Dartmoor）由「康沃爾公國」持有。從2023年12月起，英國司法部每年以150萬英鎊（近1600萬港元）向公國租用該地，至今20個月已為威廉帶來250萬英鎊（約2653萬港元）的收入。

然而，該監獄自2024年7月因氡氣濃度過高已全面關閉。氡氣是一種天然存在於土壤和岩石中的放射性氣體，長期暴露恐致肺癌，英國每年約有1,000人因此喪命。報道指出，該監獄部分區域的氡氣濃度曾高達法定上限的10倍，成為全英42個高風險監獄與觀護設施之一。

達特穆爾監獄已有200多年歷史。 維基

儘管如此，英國監獄服務最早要到2033年12月才能終止租約。在此期間，根據「設備老化條款」，未來恐需投入高達6,800萬英鎊（約7.2億港元）整修和維護，每年還需額外支出約400萬英鎊（約4250萬港元），用於保安、通風改善與商業稅。

另一方面，獄方為增加通風而長時間開窗，反而導致鼠類、鳥類、蝙蝠與昆蟲大量入侵，環境嚴重惡化。超過100名曾在此工作的員工和受刑人還因為長期暴露於氡氣環境已對司法部提告。以上種種最後可能都要納稅人埋單。

威廉王子稅務資訊不透明捱批。 路透社

英國國會公共帳目委員會今年1月痛批政府，明知監獄存在氡氣問題的情況下，仍在2023年倉促續約。

康沃爾公國則強調，該租約屬於「長期的既有安排」，並依一般商業條件談判完成，雙方皆有獨立顧問參與。公國表示，已持續與司法部溝通，盼盡快找到公平且可持續的解決方案。

《星期日泰晤士報》與節目《Dispatches》的聯合調查揭露，王室透過出租土地、河流與海岸，向軍方、國民保健署（NHS）及學校等機構收費，每年獲利數百萬英鎊。2024至2025財政年度，威廉就從康沃爾公國就分得2,300萬英鎊（約2.45億港元）的盈餘，相當可觀。

然而，對於威廉王子實際繳納多少稅金，公國卻拒絕透露。雖然威廉屬於最高稅率納稅人，自願就公國盈餘繳納所得稅，但透明度問題仍遭批評，因為他的爸爸查理斯在擔任威爾斯親王時，都有公開稅務資訊。

調查曝光後，威廉已停止向救生站、消防單位、村莊活動中心與學校操場收取租金，但對達特穆爾監獄的收益仍未中斷。