京都11歲男童「人間蒸發」證實死亡 無明顯傷勢疑點重重

日本京都南丹市11歲男童安達結希，3月23日在其就讀的園部小學附近失蹤，警方周一在學校以南約2公里一處樹林發現一具遺體，今證實就是安達結希。經檢驗，男童死因不詳，死亡時間為上月下旬，即失蹤後不久已死亡。

警方表示，屍體屍體面朝上躺着，沒有明顯的刀傷或割傷等外傷，衣服也沒有明顯破損，在樹林中被發現時，沒有被落葉或乾草覆蓋等掩埋痕跡。然而，屍體腳上沒有鞋，僅穿上襪子，如此狀態出現在樹林並不尋常。因此警方正在將此案作為可能的犯罪案件進行調查。

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此案有許多奇怪之處，令日本國內外民眾非常關注。

時間線

就讀五年級的安達結希於3月23日被發現失蹤，當天他原定回校參加六年級學生的畢業典禮，上午8時繼父駕車將他送到學校範圍後離開，讓他獨自走路約150米回校。但校方到畢業典禮結束後，接近中午才發現男童並未到校，立即通知家長，由家長報警。調查人員發現他下車後便「人間蒸發」，沒有任何目擊者證實看過他從停車場抵達學校，監視器畫面也沒拍到他的身影，去向成謎。

3月29日，家屬在學校西北方約3公里的山區，發現了他平日常用的黃色書包。

4月12日，警方在距離學校西南方約6公里的山區中，發現運動鞋。

4月13日，警方在學校以南約2公里發現遺體。

突然出現的書包和遺體？

在家屬發現書包前，消防人員於3月24、25及28日曾對該區密集搜索，3天均無所獲。而且發現書包前當地曾下雨，尋獲的書包卻異常乾淨。

關於發現屍體也有類似情況。NHK引述一名住在附近的男子說，2天前他曾在發現屍體的位置採摘野菜，但完全沒注意到任何異常，「11日（我進入森林的那天），我可以肯定地說，那裏什麼也沒有。」

他補充說，通往現場有一條泥路，只夠一輛輕型卡車通過。如果有人進去，附近的鄰居肯定會議論紛紛，討論是不是發生甚麼事了。「我們這兒是個非常團結的社區，但根本沒人談論這種事。」

離奇脫掉的鞋子

而書包、鞋子和遺體散落在不同地點，東京未來大學犯罪心理學家出口保行認為非常奇怪，如果是意外的話不會散落各處。相反，如果是有人故意放置，可以理解這是為了混淆視聽。他說：「簡而言之，目的是為了迷惑調查人員，讓他們難以確定調查方向。」

專家分析：不似意外

有關遺體面朝上這一點，出口保行也認為非常奇怪：如果是意外事故，屍體仰面朝上的情況幾乎聞所未聞，而且屍體沒有穿鞋，發生意外的話沒有必要脫鞋。如果是因為跌倒導致面朝上，那麼屍體周圍沒有鞋子就更奇怪。他說：「我認為鞋子很可能是人死後才被放置在那裏的。」