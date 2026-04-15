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飛機老鼠｜中國男子摷行李架偷65000泰銖 降落曼谷秒被攔截逮捕

即時國際
更新時間：00:10 2026-04-15 HKT
發佈時間：00:10 2026-04-15 HKT

「飛機老鼠」橫行，泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）近日傳出一名中國籍男子鄭某，涉嫌在從老撾飛往曼谷的航班上，偷竊同胞的現金。

綜合泰媒報道，一名45歲中國遊客與友人13日乘搭泰國航空TG571航班，遺失現金約65000泰銖（約1.6萬港元）。

泰國警方接報前往登機門檢查，成功將鄭男逮捕，並當場搜出被盜的大量泰銖與其他外幣。機組人員提供關鍵情報，表示目擊鄭某在飛行途中，曾翻動頭頂置物櫃取出現金。鄭某最終坦承犯行，依飛機竊盜及持有贓物罪送辦。

 

泰國移民警察發出警告，指出除了現金盜竊，近期飛行時間不到3小時的短程國際航班中，「信用卡竊案」也正大幅增加，已累積超過80例，損失總額突破800萬泰銖（約195.6萬港元）。犯罪份子通常在機上竊取卡片後，落地瞬間即透過手機支付盜刷。專家建議旅客應隨身攜帶信用卡，並開啟手機App交易通知，以確保財務安全。

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