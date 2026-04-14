遊日注意 | 航空新規定24日生效 機內禁用行動電源充電

日本政府國土交通省周二（14日）宣布，禁止在客機內使用外置充電器等新安全標準將在下周五（24日）起生效。新規定也包括每人最多僅能手提攜帶2個充電器上飛機。

限攜2充電器登機

日本政府也將加強規定攜帶充電器的數量，過去只要在100Wh（瓦時）以下，並無限制手提攜帶的數量，但自本月24日起，最多只能手提攜帶2個160Wh（瓦時）以下的充電器。若超過限制，將在手提行李安檢處被要求丟棄。

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日本規定不得在客機內使用充電器。Amazon.com

日本新規定僅限每人手提攜帶2個充電器上飛機。維基網站

原本的規定如充電器禁止放入託運行李，以及禁止攜帶超過160Wh（瓦時）的大容量充電器，仍維持原本規定。若旅客違反規定，可能會被依航空法受到處罰。

日本下月迎「黃金周」

日本本月下旬將迎接大型連假「黃金周」，在這之前，國交省與各家航空公司趕緊透過官方網站、公告等方式通知新規定，並提醒旅客有些飛機內並無配備電源，呼籲旅客在搭機前先替手機等電子產品充電。

國交省去年7月起要求旅客不可把充電器收納在飛機客艙頭頂的行李置物箱，必須隨身保管，如今將進一步強化相關對策。

充電器主要是用鋰電池製成，老化或受到衝擊有冒煙、起火之虞，世界各地也曾發生過類似案例。聯合國的專門機構國際民航組織（ICAO）今年3月加強國際標準後，日本也把規範提升至相同水平。

