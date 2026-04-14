郵輪命案｜佛州16歲少年姦殺繼姐 以成人身份受審獲准保釋惹熱議

美國佛羅里達州一名16歲少年，因涉嫌在嘉年華遊輪（Carnival Cruise）上性侵並殺害其 18 歲的繼姐，週一被美國司法部以謀殺及嚴重性虐待罪名起訴。這宗發生在去年11月的駭人命案，因法庭文件近日解封而曝光，嫌犯將以成年人身份受審，但目前仍獲准保釋，引發受害者家屬的強烈不安。

受害者是18歲的科普納（Anna Kepner），她去年11月與家人一同乘搭「嘉年華地平線號」（Carnival Horizon）遊輪。事發時她與祖父母三代同堂遊玩，這個家庭組成複雜，包括科普納的生父和繼母、親手足和繼手足。

就在遊輪預定返回佛羅里達州（Florida）前，她的屍體在一個房間的床下被發現，用毯子和救生衣掩蓋。法醫鑑定報告指出，科普納死於11月6日，死因是機械性窒息，即因外物或外力導致無法呼吸。

16歲疑犯哈德遜（Timothy Hudson）於3月10日被正式起訴。案件細節此前處於保密狀態，直到上周五封存令被解除，案情得以公諸於世。邁阿密美國地方法院法官布魯姆（Beth Bloom）應政府要求，裁定哈德遜將作為成年人接受起訴。

嘉年華地平線號（Carnival Horizon）遊輪。 美聯社資料圖

儘管面臨嚴重指控，哈德遜自2月被捕以來，一直獲准保釋，由一位叔叔負責看管。新解封的法庭記錄顯示，法官2月6日下令哈德遜必須佩戴電子腳鐐，但上周再修改命令，允許他與父親到一家園藝公司待幾天。

檢方指他具有危險性，反對釋放，並在周一要求法官重新審視保釋令。助理美國檢察官洛佩斯（Alejandra López）在法庭文件中指出：「他對一名與他沒有明顯關係衝突的受害者犯下這些罪行，而他被教養成將她視為手足。」

科普納的父親克里斯托弗·科普納（Christopher Kepner）發表聲明，表示家人「相信司法系統會謹慎和正直地追求真相」，但同時稱：「我們深感不安的是，儘管指控嚴重，他卻未被拘留⋯⋯這種情況對整個家庭來說都極為痛苦和複雜。」

美國檢察官奎諾內斯（Jason Reding Quiñones）在聲明中表示：「在這難以想像的損失中，我們的心與受害者家人同在。」他確認聯邦大陪審團已就這起發生在國際水域船隻上的嚴重罪行發回起訴書。

受害者科普納是佛羅里達州泰特斯維爾市聖殿基督學校的一名高中啦啦隊員。在去年11月的追悼會上，家人曾鼓勵人們穿著鮮豔的顏色，而不是傳統的黑色。