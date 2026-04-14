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伊朗局勢 | 伊朗港口封鎖啟動 美軍15艦部署中東待命 布殊號繞道非洲往中東

即時國際
更新時間：14:12 2026-04-14 HKT
發佈時間：14:12 2026-04-14 HKT

自美軍周一開始封鎖進出伊朗港口的海上交通以來，超過15艘美國軍艦已到位支持此次行動，當中包括1艘航空母艦以及11艘驅逐艦。另外，《華爾街日報》引述2名美國官員報道，「布殊號」航空母艦目前正在非洲近海航行，前往中東參加伊朗戰事，意味「布殊號」將同「林肯號」航母、「福特號」航母戰鬥群在中東形成3航母部署態勢。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，目前尚不清楚15艘軍艦的具體位置，或哪些艦艇參與封鎖行動。根據CNN先前的報道，這些軍艦分散在美軍中央司令部轄區。這些軍艦包括航空母艦「林肯號」、驅逐艦「班布里奇號」、「哈德納號」、「小彼得森號」、「布萊克號」、「芬恩號」、「墨菲號」、「米徹爾號」、「平克尼號」、」「佩拉爾塔號」、「斯普魯恩斯號」及「米利厄斯號」。此外，還有「的黎波里號」及「新奧爾良號」及「拉什摩爾號」軍艦。

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伊朗港口封鎖啟動。路透社
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「福特號」上月赴希臘維修後，目前在東地中海活動。路透社
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「布殊號」航母已進入地中海。維基網站
「布殊號」航母已進入地中海。維基網站

「福特號」部署東地中海

另據美國海軍研究協會新聞公開的追蹤資料，持續參與對伊戰爭的航空母艦「福特號」，上月赴希臘維修後，目前在東地中海活動。

《華爾街日報》引述英國海上貿易行動辦公室的一份報告稱，伊朗港口以及波斯灣、阿曼灣和阿拉伯海部分地區的沿海地區正在實施海上通行限制。

特朗普證實封鎖伊朗港口啟動

美聯社則引述2名國防部官員說，美國在中東部署了16艘軍艦，但在波斯灣沒有部署軍艦。美軍暫未提供更多細節。

美國總統特朗普證實，美國已於美東時間13日上午10時起對所有進出伊朗港口船隻實施封鎖。他說12日有34艘船通過霍爾木茲海峽，並稱「其他國家會幫助」美國封鎖伊朗港口。

伊朗方面回應稱，特朗普關於霍爾木茲海峽通航情況的說法與實際情況不符。伊朗國防部發言人表示，美國任何軍事干預霍爾木茲海峽和阿曼灣的企圖都將失敗。

「布殊號」已進入地中海

另外，「布殊號」航空母艦目前正在非洲近海航行，並採取不同尋常的航程，繞行非洲之角而非穿越地中海，表明其有意避開紅海，因為在那裡可能遭到伊朗支持的也門胡塞武裝襲擊。

通常情況下，從美國東岸出發的美軍航母選擇穿越直布羅陀海峽進入地中海前往中東。繞行非洲的路線使該航母能夠避免穿越紅海和曼德海峽。

有報道稱，導航數據顯示，「布殊號」航母已進入地中海。

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