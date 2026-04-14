美伊談判破局 | 美媒：美伊最快16日重啟談判 2周停火期限或延長

美聯社引述消息人士透露，美國與伊朗正推進第2輪談判，最快可能於16日（周四）舉行。雙方目前正討論再次由巴基斯坦首都伊斯蘭堡主辦，瑞士日內瓦也被列為可能選項。俄新社亦引述美國《大西洋》月刊記者在社交媒體的消息報道，美伊下一輪直接談判可能於16日在伊斯蘭堡舉行。

美伊為期14天的停火協議預定於21日（下周二）到期，據知情人士透露，視未來幾天各方交流進展而定，美國與伊朗也可能會延長2周的停火期限，以便為談判爭取更多時間。

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傳伊朗方面同意與美國重啟談判，圖為國會議長加利巴夫（中）率領的伊朗代表團成員。新華社

美方談判代表團由萬斯率領。美聯社

美伊雙方自上周六起展開開戰以來首次面對面馬拉松談判，但協商於12日宣告破局。美聯社

盼停火到期前達協議

美伊雙方自上周六（11日）起展開開戰以來首次面對面馬拉松談判，但協商於12日宣告破局。

美聯社引述2名美國官員及1名知情人士指出，美伊正考慮再度舉行面對面會談，希望趕在下周停火到期前達成協議。

3名消息人士披露，是否展開新一輪談判仍在磋商中；不過，1名來自調解國的外交官進一步透露，德黑蘭與華府已同意重啟談判。

傳美伊同意重啟談判

美國官員補充，除伊斯蘭堡外，瑞士日內瓦也是可能主辦會談的地點。暫時不清楚雙方是否仍將由相同層級的代表團出席，白宮也未立即回應置評請求。

較早前，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和全國廣播公司（NBC）均引述一名美國官員報道，美伊之間的接觸仍在繼續，而且「在爭取達成協議方面正取得進展」。

或再選伊斯蘭堡會談

美國有線電視新聞網（CNN）亦引述知情人士指，美國政府官員正在內部商討美伊臨時停火協議到期前，舉行第2次面對面會談的相關細節。會談能否成行取決於未來幾天各方交流能否取得進展，官員們正在商討潛在的會談日期和地點。

報道還說，一名地區消息人士透露，各方最終敲定巴基斯坦伊斯蘭堡作為上次談判地點前，曾有多個備選地點被提出，包括瑞士日內瓦、奧地利維也納和土耳其伊斯坦布爾。目前，日內瓦和伊斯蘭堡再次被列入考量範圍。